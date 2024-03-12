Автор романа "Первому игроку приготовиться" представил первый трейлер метаверс-королевской битвы Open

Компания автора романа "Первому игроку приготовиться" Эрнеста Клайна, Readyverse Studios, представила трейлер своей "флагманской" метавселенной на базе Web3 - ролевой игры от третьего лица под названием Open, продемонстрировав первый взгляд на панель фестиваля South By Southwest в Остине, штат Техас.

Компания заявила, что Open станет "главным героем" в Readyverse - так компания называет свою версию иммерсивной мультижанровой платформы для множества видов игрового опыта, как это было задумано в бестселлере Клайна 2011 года. Readyverse Studios разработала Open совместно с Walker Labs, объединив игровые и веб-технологии.

В своем релизе компании назвали "OPEN - мультибиомный, мультиIP, мультирежимной королевской битвой, взаимодействующий с глобально признанными IP (который) создаст основу для будущего игр".

Сооснователи Readyverse Клайн и Дэн Фара (продюсер экранизации книги) в партнерстве с Шарой Сендерофф и Аароном Макдональдом из Futureverse планируют развернуть множество иммерсивных проектов. Readyverse сотрудничает с Warner Bros. которая выступила дистрибьютором фильма-хита 2018 года, снятого Стивеном Спилбергом.