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The Order: 1886 20.02.2015
7.5 891 оценка

В Digital Foundry остались в восторге от того, как The Order: 1886 выглядит на PlayStation 5 при 60 fps

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Gruz_
Новости

Помните Illusion, силами которого такие игры, как Bloodborne и Red Dead Redemption 2, работали на PS5 с частотой 60 FPS? Так вот, они снова отличились: на этот раз они выпустили мод для PS5 на The Order 1886 с частотой 60 FPS, и достаточно сказать, что вы можете забыть, что эта игра вышла в 2015 году. Уж настолько шикарно она выглядит.

Специалисты из Digital Foundry представила подробный обзор игры в новом видеоролике, в котором использованы кадры из мода Illusion. Журналисты подчеркивают, что игра и по сей день прекрасно сохранилась, а увеличенная частота кадров позволила придать ей новую динамику.

И если вы являетесь поклонником The Order 1886 и хотите взглянуть на шутер от Ready at Dawn с доработкой и полировкой, то обязательно посмотрите видеоролик ниже.

Учитывая технические ограничения того времени, нет ничего удивительного в том, что в The Order: 1886 работает с частотой в 30 fps. Ready at Dawn на самом деле сделала большую работу по получению стабильных 30 fps.

Благодаря Illusion, мастеру разблокировки частоты кадров, удалось установить на игру патч, снимающий ограничение в 30 fps, и, в сочетании с недавними эксплойтами для PS5, запустить игру с этим патчем на железе Playstation 5 с частотой 60 fps. Выглядит это просто фантастически: эффект размытия при движении отлично меняется, а сама игра по-прежнему выглядит кинематографично, получая при этом значительный прирост общей плавности.

Однако, чтобы запустить данную версию на своей PS5, вам потребуется прошивка от 2021 года, и вы больше никогда не сможете подключаться к сети на этой PlayStation - поэтому никакой PSN и никакого мультиплеера, придется жить исключительно в офлайне.

В 2015 году The Order 1886 стала визуальным шедевром для PS4, и, несмотря на то, что в то время она получила не слишком теплые отзывы, нельзя отрицать, что с технической точки зрения это была одна из самых впечатляющих игр на рынке. К сожалению, несмотря на постоянные слухи, продолжение так и не появилось, да и The Order 1886 так и осталась без патча для PS4 Pro или PS5, который бы придал ее и без того впечатляющим визуальным эффектам современный лоск.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
evil_capcha

Яб в продолжение сыграл бы. Игра годная получилась в целом, хоть и с унылым прологом, но под конец прям охото было еще чтоб с лопаты накормили

5
AlexLex

Да, игра классная и очень атмосферная, очень короткая, жиль не продолжили франшизу...

0
evil_capcha AlexLex

Короткая это да. Я ее за вечер прощел

0
worys

В смысле просто из за 60 фпс ? а как же 30 фпс это кинематографично, помню как кто то на полном серьезе писал что мол РДР 2 выглядит на пк хуже именно из за того что там больше 30 кадров из за чего вся крутость анимации пропадает, а тут до 60 кадров накинули и Digital Foundry в восторге, хотя надо признать от них это часто слышно, впечатлительные ребята.

0
Stas776

Лол. И это притом, что в РДР 2 на 100 фпс играть просто охренеть, как круто

0
dem001 Stas776

Беседка и Тодд Говард до сих пор пытаются на полном серьезе обЪяснить игрокам , что 30 фпс даст нам невероятный игровой опыт в Старфилд .

3
N1k3_22

The Mylo: 1886, жесть.

Не, красиво, но этот неадекватный блюр...

0
Stasonich_spb

Давайте теперь и полоски убирайте))

А так конечно эта игра уж точно заслуживает некст-ген патча.

0
FlexGum

посмотри видос оригинальный, там и полоски убрали

0
kolinmah

На писюке ждать игрулю?

0
Protocol10

В 2015 году The Order 1886 стала визуальным шедевром для PS

Зачем же вы так нагло врёте. Народ же помнит... Неплохая картинка была, топовая, но далеко не визуальный шедевр. В 2015 былии и более красивые игры, тот же ведьмак 3 и бэтмен, на лопатки её ложат по визуалу.

-3
FlexGum

Там не написано "единственным".

И картинка была очень хорошая, много новых технологий, морфинг модели в реальном времени. У игры было много проблем, но графика это не одна из них и глупо принижать её. И да, сравнивать опенворлд, где за угол загляни и все в мыле, и коридорный шутан.

0
V1RuS.pr||0

это эти обезьянры кричали - про то что 24-30 фпс офигеть как круто и больше будет только херня. а терь че оказывается и 60 фпс лучше- а если сразу 120 накинуть?

-4