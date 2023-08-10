В Digital Foundry остались в восторге от того, как The Order: 1886 выглядит на PlayStation 5 при 60 fps

Помните Illusion, силами которого такие игры, как Bloodborne и Red Dead Redemption 2, работали на PS5 с частотой 60 FPS? Так вот, они снова отличились: на этот раз они выпустили мод для PS5 на The Order 1886 с частотой 60 FPS, и достаточно сказать, что вы можете забыть, что эта игра вышла в 2015 году. Уж настолько шикарно она выглядит.
Специалисты из Digital Foundry представила подробный обзор игры в новом видеоролике, в котором использованы кадры из мода Illusion. Журналисты подчеркивают, что игра и по сей день прекрасно сохранилась, а увеличенная частота кадров позволила придать ей новую динамику.
И если вы являетесь поклонником The Order 1886 и хотите взглянуть на шутер от Ready at Dawn с доработкой и полировкой, то обязательно посмотрите видеоролик ниже.
Учитывая технические ограничения того времени, нет ничего удивительного в том, что в The Order: 1886 работает с частотой в 30 fps. Ready at Dawn на самом деле сделала большую работу по получению стабильных 30 fps.
Благодаря Illusion, мастеру разблокировки частоты кадров, удалось установить на игру патч, снимающий ограничение в 30 fps, и, в сочетании с недавними эксплойтами для PS5, запустить игру с этим патчем на железе Playstation 5 с частотой 60 fps. Выглядит это просто фантастически: эффект размытия при движении отлично меняется, а сама игра по-прежнему выглядит кинематографично, получая при этом значительный прирост общей плавности.
Однако, чтобы запустить данную версию на своей PS5, вам потребуется прошивка от 2021 года, и вы больше никогда не сможете подключаться к сети на этой PlayStation - поэтому никакой PSN и никакого мультиплеера, придется жить исключительно в офлайне.
В 2015 году The Order 1886 стала визуальным шедевром для PS4, и, несмотря на то, что в то время она получила не слишком теплые отзывы, нельзя отрицать, что с технической точки зрения это была одна из самых впечатляющих игр на рынке. К сожалению, несмотря на постоянные слухи, продолжение так и не появилось, да и The Order 1886 так и осталась без патча для PS4 Pro или PS5, который бы придал ее и без того впечатляющим визуальным эффектам современный лоск.
Яб в продолжение сыграл бы. Игра годная получилась в целом, хоть и с унылым прологом, но под конец прям охото было еще чтоб с лопаты накормили
Да, игра классная и очень атмосферная, очень короткая, жиль не продолжили франшизу...
Короткая это да. Я ее за вечер прощел
В смысле просто из за 60 фпс ? а как же 30 фпс это кинематографично, помню как кто то на полном серьезе писал что мол РДР 2 выглядит на пк хуже именно из за того что там больше 30 кадров из за чего вся крутость анимации пропадает, а тут до 60 кадров накинули и Digital Foundry в восторге, хотя надо признать от них это часто слышно, впечатлительные ребята.
Лол. И это притом, что в РДР 2 на 100 фпс играть просто охренеть, как круто
Беседка и Тодд Говард до сих пор пытаются на полном серьезе обЪяснить игрокам , что 30 фпс даст нам невероятный игровой опыт в Старфилд .
The Mylo: 1886, жесть.
Не, красиво, но этот неадекватный блюр...
Давайте теперь и полоски убирайте))
А так конечно эта игра уж точно заслуживает некст-ген патча.
посмотри видос оригинальный, там и полоски убрали
На писюке ждать игрулю?
В 2015 году The Order 1886 стала визуальным шедевром для PS
Зачем же вы так нагло врёте. Народ же помнит... Неплохая картинка была, топовая, но далеко не визуальный шедевр. В 2015 былии и более красивые игры, тот же ведьмак 3 и бэтмен, на лопатки её ложат по визуалу.
Там не написано "единственным".
И картинка была очень хорошая, много новых технологий, морфинг модели в реальном времени. У игры было много проблем, но графика это не одна из них и глупо принижать её. И да, сравнивать опенворлд, где за угол загляни и все в мыле, и коридорный шутан.
это эти обезьянры кричали - про то что 24-30 фпс офигеть как круто и больше будет только херня. а терь че оказывается и 60 фпс лучше- а если сразу 120 накинуть?