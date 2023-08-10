В Digital Foundry остались в восторге от того, как The Order: 1886 выглядит на PlayStation 5 при 60 fps ©

Помните Illusion, силами которого такие игры, как Bloodborne и Red Dead Redemption 2, работали на PS5 с частотой 60 FPS? Так вот, они снова отличились: на этот раз они выпустили мод для PS5 на The Order 1886 с частотой 60 FPS, и достаточно сказать, что вы можете забыть, что эта игра вышла в 2015 году. Уж настолько шикарно она выглядит.

Специалисты из Digital Foundry представила подробный обзор игры в новом видеоролике, в котором использованы кадры из мода Illusion. Журналисты подчеркивают, что игра и по сей день прекрасно сохранилась, а увеличенная частота кадров позволила придать ей новую динамику.

И если вы являетесь поклонником The Order 1886 и хотите взглянуть на шутер от Ready at Dawn с доработкой и полировкой, то обязательно посмотрите видеоролик ниже.

Учитывая технические ограничения того времени, нет ничего удивительного в том, что в The Order: 1886 работает с частотой в 30 fps. Ready at Dawn на самом деле сделала большую работу по получению стабильных 30 fps.



Благодаря Illusion, мастеру разблокировки частоты кадров, удалось установить на игру патч, снимающий ограничение в 30 fps, и, в сочетании с недавними эксплойтами для PS5, запустить игру с этим патчем на железе Playstation 5 с частотой 60 fps. Выглядит это просто фантастически: эффект размытия при движении отлично меняется, а сама игра по-прежнему выглядит кинематографично, получая при этом значительный прирост общей плавности.



Однако, чтобы запустить данную версию на своей PS5, вам потребуется прошивка от 2021 года, и вы больше никогда не сможете подключаться к сети на этой PlayStation - поэтому никакой PSN и никакого мультиплеера, придется жить исключительно в офлайне.

В 2015 году The Order 1886 стала визуальным шедевром для PS4, и, несмотря на то, что в то время она получила не слишком теплые отзывы, нельзя отрицать, что с технической точки зрения это была одна из самых впечатляющих игр на рынке. К сожалению, несмотря на постоянные слухи, продолжение так и не появилось, да и The Order 1886 так и осталась без патча для PS4 Pro или PS5, который бы придал ее и без того впечатляющим визуальным эффектам современный лоск.