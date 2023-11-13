Слух: Скоро состоится релиз Switch-версии Outer Wilds

Известный инсайдер Pyoro_X опубликовал в Twitter / X несколько загадочное сообщение, в котором утверждает, что "наконец-то мы сможем поджарить зефир на Switch". Маловероятно, что это касается новых функций для гибридной консоли Nintendo, а больше похоже на толстый намек на версию игры Outer Wilds для Switch.

Единственной информацией о разработке Outer Wilds для Switch, которую мы имели до сих пор, были редкие комментарии разработчиков о том, что над игрой ведется работа. Ни Annapurna, ни Team Outer Wilds на данный момент никак не прокомментировали этот слух, так что к нему следует относиться с долей недоверия.

Outer Wilds дебютировала в мае 2019 года на PC (Epic Games Store) и Xbox One. В октябре 2019-го игра добралась до PS4, а в июне 2020-го — до Steam.