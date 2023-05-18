The Outer Worlds 25.10.2019
7.6 1 265 оценок

Продажи The Outer Worlds перешагнули 5 миллионов копий

©
monk70
Новости

Take-Two объявила, что на сегодняшний день общий объем продаж The Outer Worlds превысил 5 миллионов копий, таким образом, она попала в эксклюзивный список самых успешных франшиз издателя вместе с различными GTA, Red Dead Redemption, NBA 2K, Borderlands, BioShock и другими.

Как вы помните, The Outer Worlds 2 была анонсирована на E3 2021, и в свете этих данных становится ясно, почему проект был запущен так быстро: первая глава была очень успешной и продолжает приносить отличные результаты.

The Outer Worlds, разработанная Obsidian Entertainment, представляет собой экшн-RPG с видом от первого лица, в которой мы играем роль человека, пережившего долгое путешествие в космосе, который оказывается в колонии Алкион и решает сражаться вместе с ее жителями, чтобы освободить ее раз и навсегда.

2
5
Последние посты по игре The Outer Worlds
The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition "Патч для версии от GOG" [v1.6039.19238.0]
The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition "Патч для версии от GOG" [v1.6039.19238.0]
Назойливый селектор оружия
Назойливый селектор оружия
Выпущено обновление 1.2 для The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, направленное на уменьшение зависаний на ПК
Выпущено обновление 1.2 для The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, направленное на уменьшение зависаний на ПК
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Хорошая, хотя и не идеальная игра.

1
tvorog8088

Идеальной игрой могла бы быть еслиб до хорошей ещё дотягивала.

1
Destroited

Игра неплохая, но блин какой-же убогий и неоптимизированный на нее вышел ремастер.

1
Real Slim Shady

Идеальная игра, но не прям хорошая

0
Shadoweaver

ЛГБТ трэш.

-3