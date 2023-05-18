Продажи The Outer Worlds перешагнули 5 миллионов копий ©

Take-Two объявила, что на сегодняшний день общий объем продаж The Outer Worlds превысил 5 миллионов копий, таким образом, она попала в эксклюзивный список самых успешных франшиз издателя вместе с различными GTA, Red Dead Redemption, NBA 2K, Borderlands, BioShock и другими.

Как вы помните, The Outer Worlds 2 была анонсирована на E3 2021, и в свете этих данных становится ясно, почему проект был запущен так быстро: первая глава была очень успешной и продолжает приносить отличные результаты.

The Outer Worlds, разработанная Obsidian Entertainment, представляет собой экшн-RPG с видом от первого лица, в которой мы играем роль человека, пережившего долгое путешествие в космосе, который оказывается в колонии Алкион и решает сражаться вместе с ее жителями, чтобы освободить ее раз и навсегда.