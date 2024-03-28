The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store с 4 апреля

Известный инсайдер Биллбул-кун заранее сообщил, какая игра будет бесплатной для пользователей Epic Games Store с 4 по 11 апреля: по его словам, это The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.
Как вы, наверное, помните, полное издание ролевой игры, разработанной Obsidian Entertainment, уже было в числе подарков цифровой платформы Epic Games, а точнее, 25 декабря прошлого года.
В этом случае, если утечка подтвердится, игру можно будет забрать бесплатно в течение недели, а не одного дня, поэтому все пользователи, упустившие возможность добавить ее в свою библиотеку, смогут наконец это сделать.
В издание The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition входит не только базовая игра, но и два расширения «Убийство на Эридане» и «Опасность на Горгоне», а также все обновления, сделанные Obsidian для улучшения игры.
Однако, чтобы подтвердить, что это действительно будет бесплатная игра в Epic Games Store с 4 по 11 апреля, нам придется дождаться официального анонса позже сегодня.
Было уже. Повторяются