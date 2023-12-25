В Epic Games Store стартовала раздача The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

Еще одна бесплатная игра теперь доступна в рамках мероприятия Epic Games Store Holiday 2023. У вас есть всего 24 часа, чтобы добавить The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition в свою коллекцию, и как только вы это сделаете, вы сможете сохранить игру навсегда.
Чтобы бесплатно получить эту игру для ПК, посетите следующую страницу EGS. Теперь вам нужно нажать кнопку «Получить» и оформить заказ. После завершения игра The Outer Worlds будет добавлена в вашу библиотеку, и вы сможете загрузить ее и играть в нее в любое время с помощью Epic Launcher.
Spacer's Choice Edition – это ремастер, разработанный Virtuos, представляющий улучшенные графические возможности, более высокий предел уровня, улучшенный искусственный интеллект, а также основные сюжетные расширения «Убийство на Эридане» и «Опасность на Горгоне».
Хватило часов на 10, конечно лучше старфилда особенно в сюжетном плане, но все равно скукотень.
Вот это мы забираем.Завтра возможна игра деус экс(по цветовой гамме)
За новость спасибо, а Эпикам и Мелкомягким лютые лучи нечистот в их адрес с политикой запретов и ограничений.
Epic games store эта в первую очередь магазин игр, не Издатель игр. Они не решают продавать игры др. Издатель в ру. регионе своего магазина.
врyбаешь впн,во время того как жмёшь полyчить.высвечивается оформление покyпки,вырyбаешь впн,забираешь игрy
да я по другому сделал, сперва вошел под страной на которой зареган, а потом поменял впн на совсем другую страну и забрал)
хорош)
От такого кидалова даже бесплатно не надо.
фигня какая-то, обойдусь!
Ну на вкус и цвет ) кому - то игра понравится.
Раньше был равнодушен к этому магазу,но после того как он в прошлом году забирал бесплатные игры от некоторых издателей,не говоря о недоступности в нем игр сейчас без впн—иди ты в темную дыру егс
что на это скажут хейтеры Epic Games Store?
То, что недоступно в ру-регионе / Беларуси?
неудачники ищут оправдания, все остальные пользуются VPN
Не хейтер, но скажу что игру могут в любой момент отобрать. Так было с Фоллаут, Дисонорд: Дес оф зе Аутсайдер и Кербал Спейс Програм. Ну и игра, мягко говоря нишевая.
Снова в ру регионе не доступна но через впн забрал спокойно, неплохо надеюсь дальше будет еще горячее раздачи. Но не надеюсь на супер пупер игрушки.
какой конкретно впн? еще что то работает?
хайд ме забираю с помощью него
Psiphon 3 build 180 (15.11.2023) Portable
Представь себе да работает) я через браузер забираю обычно через расширение впн любой скачай и проверь.Полно годных расширений впнов.
он не договаривает, что регион у него не россия и не беларусь на акке, не слушай этого дурачка
Для тех кто ставит минусы людям и в том числе мне: