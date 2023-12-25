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The Outer Worlds 25.10.2019
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
7.7 1 455 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

monk70
Новости

Еще одна бесплатная игра теперь доступна в рамках мероприятия Epic Games Store Holiday 2023. У вас есть всего 24 часа, чтобы добавить The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition в свою коллекцию, и как только вы это сделаете, вы сможете сохранить игру навсегда.

Чтобы бесплатно получить эту игру для ПК, посетите следующую страницу EGS. Теперь вам нужно нажать кнопку «Получить» и оформить заказ. После завершения игра The Outer Worlds будет добавлена в вашу библиотеку, и вы сможете загрузить ее и играть в нее в любое время с помощью Epic Launcher.

Spacer's Choice Edition – это ремастер, разработанный Virtuos, представляющий улучшенные графические возможности, более высокий предел уровня, улучшенный искусственный интеллект, а также основные сюжетные расширения «Убийство на Эридане» и «Опасность на Горгоне».

14
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
FlyRazer

Хватило часов на 10, конечно лучше старфилда особенно в сюжетном плане, но все равно скукотень.

5
StingFly48

Вот это мы забираем.Завтра возможна игра деус экс(по цветовой гамме)

2
Concelhaut

За новость спасибо, а Эпикам и Мелкомягким лютые лучи нечистот в их адрес с политикой запретов и ограничений.

0
Dingsan

Epic games store эта в первую очередь магазин игр, не Издатель игр. Они не решают продавать игры др. Издатель в ру. регионе своего магазина.

1
Snake2105
-1
hanrygo

врyбаешь впн,во время того как жмёшь полyчить.высвечивается оформление покyпки,вырyбаешь впн,забираешь игрy

0
Snake2105 hanrygo

да я по другому сделал, сперва вошел под страной на которой зареган, а потом поменял впн на совсем другую страну и забрал)

0
hanrygo Snake2105

хорош)

0
Trofikus

От такого кидалова даже бесплатно не надо.

-2
Bambillo132

фигня какая-то, обойдусь!

-2
U1traMagnum

Ну на вкус и цвет ) кому - то игра понравится.

1
remark24

Раньше был равнодушен к этому магазу,но после того как он в прошлом году забирал бесплатные игры от некоторых издателей,не говоря о недоступности в нем игр сейчас без впн—иди ты в темную дыру егс

-2
Snake Snaake Snaaaaaake

что на это скажут хейтеры Epic Games Store?

-3
Concelhaut

То, что недоступно в ру-регионе / Беларуси?

9
Snake Snaake Snaaaaaake Concelhaut

неудачники ищут оправдания, все остальные пользуются VPN

-1
Выxyxoль Snake Snaake Snaaaaaake

Не хейтер, но скажу что игру могут в любой момент отобрать. Так было с Фоллаут, Дисонорд: Дес оф зе Аутсайдер и Кербал Спейс Програм. Ну и игра, мягко говоря нишевая.

0
U1traMagnum

Снова в ру регионе не доступна но через впн забрал спокойно, неплохо надеюсь дальше будет еще горячее раздачи. Но не надеюсь на супер пупер игрушки.

-9
Alex40001

какой конкретно впн? еще что то работает?

0
dreamevil2067 Alex40001

хайд ме забираю с помощью него

1
JK767 Alex40001

Psiphon 3 build 180 (15.11.2023) Portable

2
U1traMagnum Alex40001

Представь себе да работает) я через браузер забираю обычно через расширение впн любой скачай и проверь.Полно годных расширений впнов.

-4
PlatinumJack Alex40001

он не договаривает, что регион у него не россия и не беларусь на акке, не слушай этого дурачка

11
U1traMagnum

Для тех кто ставит минусы людям и в том числе мне:

-10