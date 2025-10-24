The Outer Worlds 2 получила релизный трейлер

Obsidian Entertainment и издательство PlayStation представили релизный трейлер долгожданного сиквела научно-фантастической RPG The Outer Worlds 2. Игра уже доступна для приобретения. Игроков ждёт насыщенное приключение в новой колонии под названием Аркадия. Согласно описанию, это место наполнено «предательством и местью, наукой и контролем над сознанием, тиранией, красотой и математикой». Как и в первой части, игрокам предстоит принимать решения, которые будут определять, кто выживет, кто погибнет и кто в конечном счёте будет контролировать Внешние миры.
Игра обещает множество нововведений, включая совершенно новый отряд спутников, новое оружие и новых противников. The Outer Worlds 2 имеет рейтинг Mature (для взрослых) и уже вышла в версии Premium Edition.
Поверить не могу что эту парашу соевую сотворила та самая студия, которая сделала альфа протокол
Поверить не могу что эти соевые бездари когда-то выдали Альфа Протокол*
Ну, выглядит гораздо лучше Старфилда... а в остальном смотрю я на этот трейлер и не понимаю, чем игра хочет меня увлечь в себя - чем? Даже не знаю, хочу ли в это пробовать играть. Наверное разве что по скидке 90% можно будет попробовать когда-нибудь. Точка.
Блин, жаль геймпас не дает играть в раннем доступе
прикольно релизный трейлер с playstation