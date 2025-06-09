Outlast 2 - демо русской локализации от VoicePlay Studios

Команда VoicePlay Studios представляет демоверсию русской локализации хоррора Outlast 2. Мы долго работали над тем, чтобы передать атмосферу безумия и страха на родном языке — и теперь готовы показать первые результаты!
Смотреть демо на YouTube:
Что входит в демо:
- Многоголосая русская озвучка ключевых сцен
- Полный перевод интерфейса и субтитров
- Тестовая адаптация звуковых эффектов и реплик
Это первая публичная демонстрация — мы хотим услышать ваше мнение, чтобы доработать и улучшить финальный релиз.
Почему это важно
Outlast 2 — игра, где звук решает всё. И качественная локализация — это не просто перевод, а полноценное погружение в кошмар. Мы сделали всё, чтобы вы чувствовали напряжение в каждой сцене, слышали страх в голосах персонажей и не теряли связь с сюжетом.
Что дальше?
Мы продолжаем:
- Исправлять неточности
- Слушать ваши отзывы
- Подготавливать финальную сборку для широкой аудитории
Поддержать проект, оставить отзыв или задать вопрос можно прямо под этим постом или в комментариях под видео.
Спасибо за поддержку!
С любовью к играм и голосам, VoicePlay Studios
Пилот вертолёта звучит не аутентично. Как будто там 16 летний распи3дяй за штурвалом сидит.