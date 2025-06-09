Outlast 2 - демо русской локализации от VoicePlay Studios

Команда VoicePlay Studios представляет демоверсию русской локализации хоррора Outlast 2. Мы долго работали над тем, чтобы передать атмосферу безумия и страха на родном языке — и теперь готовы показать первые результаты!

Смотреть демо на YouTube:

Что входит в демо:

Многоголосая русская озвучка ключевых сцен

ключевых сцен Полный перевод интерфейса и субтитров

Тестовая адаптация звуковых эффектов и реплик

Это первая публичная демонстрация — мы хотим услышать ваше мнение, чтобы доработать и улучшить финальный релиз.

Почему это важно

Outlast 2 — игра, где звук решает всё. И качественная локализация — это не просто перевод, а полноценное погружение в кошмар. Мы сделали всё, чтобы вы чувствовали напряжение в каждой сцене, слышали страх в голосах персонажей и не теряли связь с сюжетом.

Что дальше?

Мы продолжаем:

Исправлять неточности

Слушать ваши отзывы

Подготавливать финальную сборку для широкой аудитории

Поддержать проект, оставить отзыв или задать вопрос можно прямо под этим постом или в комментариях под видео.

Спасибо за поддержку!

С любовью к играм и голосам, VoicePlay Studios