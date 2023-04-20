Новый тизер The Outlast Trials подтверждает дату выхода в раннем доступе ©

Новый тизер подтверждает дату выхода The Outlast Trials в раннем доступе, которая, как мы знаем, назначена на 18 мая нынешнего года. Впрочем, Red Barrels также воспользовались возможностью рассказать о консольных версиях игры, о которых до сих пор известно очень мало.

«Мы работаем над тем, чтобы в The Outlast Trials можно было играть на как можно большем количестве платформ с кроссплатформенной функциональностью, но без кросс-прогрессии», — говорится в сообщении студии. «Это займет время, но мы стремимся подготовить все для выпуска финальной версии».