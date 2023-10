Red Barrels в документальном фильме рассказали о создании The Outlast Trials ©

Red Barrels через The Escapist рассказывает о творческом подходе, трудностях и победах при создании The Outlast Trials

В преддверии выхода крупного хэллоуинского обновления для The Outlast Trials компания Red Barrels на канале The Escapist выпустила документальный фильм Outlast: The Challenges of Trials.

Документальный фильм, доступный для просмотра уже сейчас, рассказывает о трудностях, взлетах и падениях, творчестве и триумфах студии, впервые приступившей к созданию многопользовательской игры в жанре хоррор.

В настоящее время игра The Outlast Trials находится в раннем доступе на ПК и представляет собой совершенно новое продолжение известной серии ужасов на выживание Outlast, действие которой происходит в той же страшной вселенной, что и в предыдущих играх, только на этот раз вы можете играть в одиночку или с друзьями в команде до четырех человек.

Действие игры разворачивается в эпоху холодной войны, и игроки играют роль подопытных, похищенных теневой корпорацией Murkoff. Находясь в заточении на секретном объекте Murkoff, игрокам предстоит пройти ряд физических и психических испытаний, подвергнуться мучениям со стороны культовых персонажей и в одиночку или в команде выжить, сохранив рассудок.