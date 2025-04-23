Стартовал 3-й сезон The Outlast Trials "Проект Рецидив"

Новые испытания и МК-вызовы: "Ликвидируйте союз", "Распространите болезнь" и "Поджарьте информатора"

Новый враг: Егерь - Смертоносное самонаводящееся устройство на двух ногах не остановится, пока ее цель не будет жестоко убита. Когда Егерь появляется в испытании, она выбирает в качестве цели одного реагента и преследует его до самой смерти.

Новый игровой режим - "Конструктор испытаний": создайте свое собственное испытание, комбинируя различные испытания, MK-испытания и пользовательские вариаторы. Можно сохранять сохраняйте до 10 уникальных испытаний. Делитесь своими творениями с друзьями, используя уникальный пробный код. Играйте в испытания, созданные другими игроками, используя их код или если они присутствуют в той же комнате для сна.

Инициатива "Рецидив": достигните нового максимального уровня терапии (теперь это 99 уровень), чтобы получить доступ. Рецидив возвращает вашу терапию на первый уровень в обмен на постоянное улучшение по вашему выбору и вознаграждения.

Эскалационная терапия: сохранения игры. Теперь игроки могут сохранять и выходить из прохождения «Эскалационной терапии», а затем вернуться к нему позже. Для каждого игрока доступна только одна сохраненная игра. Начало новой эскалационной терапии приведет к перезаписи сохраненной игры. Игроки могут продолжить эскалацию терапии с той же группой, и все игроки восстановят свою точную экипировку.

Новый бесплатный Делюкс - каталог: "Проект Рецидив" - разблокируйте предметы в удобном для вас темпе.

Новый платный пакет DLC: "Для выделения пота"

Добавлен фильтр наготы и проделаны многочисленные улучшения игрового процесса. Также действует скидка 60% на игру до 28 апреля: