The Outlast Trials успешно дебютировала в Steam

Вчера вечером дебютировала в раннем доступе последняя часть популярной серии ужасов от первого лица The Outlast Trials. Благодаря репутации предыдущих частей серии многие ждали выхода этой игры. Однако у фанатов были и некоторые опасения, поскольку в отличие от предыдущих творений, The Outlast Trials ориентирована в основном на кооператив. Оказалось, что эти опасения были излишними, поскольку студия Red Barrels представила очередную жемчужину.
В Steam игра уже набрала более 1,8 тыс. отзывов, и 95% из них хвалят The Outlast Trials, что является "крайне положительным" приемом игры.
Геймеры рассыпаются в похвалах атмосфере ужаса, подчеркивая, что The Outlast Trials может по-настоящему напугать. Также было отмечено, что кооператив был реализован таким образом, чтобы соответствовать характеру франшизы. Кроме того, говорят, что в проект очень интересно играть и в одиночку. Многие пользователи также подчеркивают высокий уровень технической доработки, что примечательно в этом году, на фоне ряда провальных релизов.
Игра также достигает впечатляющих показателей активности. Рекорд дня запуска The Outlast Trials составил 16 487 одновременных игроков в Steam. Стоит отметить, что даже эта цифра не полностью отражает популярность игры, поскольку она также доступна в Epic Games Store.
В Steam The Outlast Trials уже популярнее всех предыдущих частей серии: рекорд активности первой игры составляет 11 827, а сиквела - 5 966.
Напомню, что в настоящее время The Outlast Trials доступна исключительно на ПК. Авторы пока не могут сказать, как долго продлится ранний доступ.
Первую попробовал, прятки эти темнотища что то не зашло, сейчас Эвил Визин 2 прохожу гораздо интересней.
Ну если и в одиночку норм, то надо будет глянуть.
В первую часть играл . Слишком страшно было... даже обосрался. Рекомендую.
там обычные скримеры выскакивающие , что там страшного -_-
Там гнетущая атмосфера по мимо скримеров, которые, к слову, достаточно грамотно расположены. Не скримеры ради скримеров.
Да, первая часть страшноватенькая, а вот вторая уже просела
ну значит у каждого свой уровень страха
там как раз скримеры ради скримеров. всякие пиписьки и прочая ерунда.