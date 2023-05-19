The Outlast Trials 18.05.2023
7.3 92 оценки

The Outlast Trials успешно дебютировала в Steam

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Procy_on
Новости

Вчера вечером дебютировала в раннем доступе последняя часть популярной серии ужасов от первого лица The Outlast Trials. Благодаря репутации предыдущих частей серии многие ждали выхода этой игры. Однако у фанатов были и некоторые опасения, поскольку в отличие от предыдущих творений, The Outlast Trials ориентирована в основном на кооператив. Оказалось, что эти опасения были излишними, поскольку студия Red Barrels представила очередную жемчужину.

В Steam игра уже набрала более 1,8 тыс. отзывов, и 95% из них хвалят The Outlast Trials, что является "крайне положительным" приемом игры.

Геймеры рассыпаются в похвалах атмосфере ужаса, подчеркивая, что The Outlast Trials может по-настоящему напугать. Также было отмечено, что кооператив был реализован таким образом, чтобы соответствовать характеру франшизы. Кроме того, говорят, что в проект очень интересно играть и в одиночку. Многие пользователи также подчеркивают высокий уровень технической доработки, что примечательно в этом году, на фоне ряда провальных релизов.

Игра также достигает впечатляющих показателей активности. Рекорд дня запуска The Outlast Trials составил 16 487 одновременных игроков в Steam. Стоит отметить, что даже эта цифра не полностью отражает популярность игры, поскольку она также доступна в Epic Games Store.

В Steam The Outlast Trials уже популярнее всех предыдущих частей серии: рекорд активности первой игры составляет 11 827, а сиквела - 5 966.

Напомню, что в настоящее время The Outlast Trials доступна исключительно на ПК. Авторы пока не могут сказать, как долго продлится ранний доступ.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
tvorog8088

Первую попробовал, прятки эти темнотища что то не зашло, сейчас Эвил Визин 2 прохожу гораздо интересней.

1
Кей Овальд

Ну если и в одиночку норм, то надо будет глянуть.

0
Protocol10

В первую часть играл . Слишком страшно было... даже обосрался. Рекомендую.

-2
Мур Мур lamour

там обычные скримеры выскакивающие , что там страшного -_-

-1
Сергей Понащенко Мур Мур lamour

Там гнетущая атмосфера по мимо скримеров, которые, к слову, достаточно грамотно расположены. Не скримеры ради скримеров.

1
Ethan Hunt

Да, первая часть страшноватенькая, а вот вторая уже просела

0
Мур Мур lamour Сергей Понащенко

ну значит у каждого свой уровень страха

0
JohnTornton Сергей Понащенко

там как раз скримеры ради скримеров. всякие пиписьки и прочая ерунда.

0