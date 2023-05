The Outlast Trials успешно дебютировала в Steam ©

Вчера вечером дебютировала в раннем доступе последняя часть популярной серии ужасов от первого лица The Outlast Trials. Благодаря репутации предыдущих частей серии многие ждали выхода этой игры. Однако у фанатов были и некоторые опасения, поскольку в отличие от предыдущих творений, The Outlast Trials ориентирована в основном на кооператив. Оказалось, что эти опасения были излишними, поскольку студия Red Barrels представила очередную жемчужину.



В Steam игра уже набрала более 1,8 тыс. отзывов, и 95% из них хвалят The Outlast Trials, что является "крайне положительным" приемом игры.

Геймеры рассыпаются в похвалах атмосфере ужаса, подчеркивая, что The Outlast Trials может по-настоящему напугать. Также было отмечено, что кооператив был реализован таким образом, чтобы соответствовать характеру франшизы. Кроме того, говорят, что в проект очень интересно играть и в одиночку. Многие пользователи также подчеркивают высокий уровень технической доработки, что примечательно в этом году, на фоне ряда провальных релизов.

Игра также достигает впечатляющих показателей активности. Рекорд дня запуска The Outlast Trials составил 16 487 одновременных игроков в Steam. Стоит отметить, что даже эта цифра не полностью отражает популярность игры, поскольку она также доступна в Epic Games Store.

В Steam The Outlast Trials уже популярнее всех предыдущих частей серии: рекорд активности первой игры составляет 11 827, а сиквела - 5 966.

Напомню, что в настоящее время The Outlast Trials доступна исключительно на ПК. Авторы пока не могут сказать, как долго продлится ранний доступ.