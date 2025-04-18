Третий сезон The Outlast Trials стартует 22 апреля

Red Barrels представила трейлер третьего сезона The Outlast Trials под названием Project Relapse. Старт обновления запланирован на 22 апреля на всех платформах — ПК, PlayStation и Xbox, включая Steam и Epic Games Store.

Главное нововведение сезона — режим Trial Maker, позволяющий создавать собственные испытания с уникальными условиями. Также игроков ждёт новый антагонист — Егерь, беспощадный охотник, управляемый на расстоянии. Среди прочего: новая сюжетная миссия в локации «Пригород» и две дополнительные MK-стимуляции.

Сюжет сосредоточен на провале побега героини Амелии. В ответ на её мятеж корпорация Меркофф запускает новый протокол — Relapse, заменяя Rebirth. Игроки, достигшие 99 уровня терапии, смогут сбросить прогресс ради постоянных бонусов.

Также доступен свежий выпуск комикса Murkoff Collections, раскрывающий детали лора — его можно бесплатно прочесть на сайте Red Barrels.