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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.6 245 оценок

Третий сезон The Outlast Trials стартует 22 апреля

butcher69 butcher69

Red Barrels представила трейлер третьего сезона The Outlast Trials под названием Project Relapse. Старт обновления запланирован на 22 апреля на всех платформах — ПК, PlayStation и Xbox, включая Steam и Epic Games Store.

Главное нововведение сезона — режим Trial Maker, позволяющий создавать собственные испытания с уникальными условиями. Также игроков ждёт новый антагонист — Егерь, беспощадный охотник, управляемый на расстоянии. Среди прочего: новая сюжетная миссия в локации «Пригород» и две дополнительные MK-стимуляции.

Сюжет сосредоточен на провале побега героини Амелии. В ответ на её мятеж корпорация Меркофф запускает новый протокол — Relapse, заменяя Rebirth. Игроки, достигшие 99 уровня терапии, смогут сбросить прогресс ради постоянных бонусов.

Также доступен свежий выпуск комикса Murkoff Collections, раскрывающий детали лора — его можно бесплатно прочесть на сайте Red Barrels.

7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Tiger Goose

Лучше бы поделились новостями об Outlast 3.

4
Vitali Ford

Кстати, игра реально топ. Явно большенство ее просто не дооценивают. Даже судя по многочисленным отзывам в стим, игра очень хорошая

3
KILLA06

из норм хоррора сделали онлайн дрочильню

2
Vitali Ford

Они как ты называешь из этой самой "онлайн дрочильни" заработали больше, чем из двух прошлых частей в месте взятых. Ты прежде чем так отзыватся, сам попробовал бы поиграть, ах да ты же наверно бедный пират, не можешь позволить купить? Игра то хорошая на самом деле

2
KILLA06 Vitali Ford

ахахах ,я могу позволить купить пк за 200 к ,но не могу купить игру за пару косарей ? лол ,смешно

1
Vitali Ford KILLA06

Да, получается что очень смешно)

1
Vitali Ford KILLA06

Да, получается что очень смешно)

1
Игорь Болонев

я наверное что-то пропустил. а когда одиночный жуткий оутласт успел стать сетевухой?

1