Третий сезон The Outlast Trials стартует 22 апреля

Red Barrels представила трейлер третьего сезона The Outlast Trials под названием Project Relapse. Старт обновления запланирован на 22 апреля на всех платформах — ПК, PlayStation и Xbox, включая Steam и Epic Games Store.
Главное нововведение сезона — режим Trial Maker, позволяющий создавать собственные испытания с уникальными условиями. Также игроков ждёт новый антагонист — Егерь, беспощадный охотник, управляемый на расстоянии. Среди прочего: новая сюжетная миссия в локации «Пригород» и две дополнительные MK-стимуляции.
Сюжет сосредоточен на провале побега героини Амелии. В ответ на её мятеж корпорация Меркофф запускает новый протокол — Relapse, заменяя Rebirth. Игроки, достигшие 99 уровня терапии, смогут сбросить прогресс ради постоянных бонусов.
Также доступен свежий выпуск комикса Murkoff Collections, раскрывающий детали лора — его можно бесплатно прочесть на сайте Red Barrels.
Лучше бы поделились новостями об Outlast 3.
Кстати, игра реально топ. Явно большенство ее просто не дооценивают. Даже судя по многочисленным отзывам в стим, игра очень хорошая
из норм хоррора сделали онлайн дрочильню
Они как ты называешь из этой самой "онлайн дрочильни" заработали больше, чем из двух прошлых частей в месте взятых. Ты прежде чем так отзыватся, сам попробовал бы поиграть, ах да ты же наверно бедный пират, не можешь позволить купить? Игра то хорошая на самом деле
ахахах ,я могу позволить купить пк за 200 к ,но не могу купить игру за пару косарей ? лол ,смешно
Да, получается что очень смешно)
Да, получается что очень смешно)
я наверное что-то пропустил. а когда одиночный жуткий оутласт успел стать сетевухой?