Завтра Red Barrels представит нового злодея в The Outlast Trials

Red Barrels выпустила тизер-трейлер, анонсирующий появление нового злодея в The Outlast Trials, а подробности станут известны завтра, в четверг, 11 июля. По словам разработчиков, Франко «Бамбино» Барби — смертоносная сущность, пришедшая в семью для экспериментов. Об истории злодея мало что известно, кроме того, что он — изгой, сын дона мафии.
В отличие от Матушки Крыжовник и Койла, Бамбино — вооруженный враг, который все еще носит костюмы своей старой семьи, но с жуткой маской. Ожидается, что обновление The Outlast Trials добавит сюжетную карту, содержащую бесчисленные злодеяния.