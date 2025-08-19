Культовый вестерн-шутер Outlaws получит ремастер осенью

Nightdive Studios объявила о выпуске Outlaws + Handful of Missions: Remaster — обновлённой версии культового вестерн-шутера LucasArts 1997 года. Игра выйдет 20 ноября сразу на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store.
За ремастер отвечает команда, подарившая фанатам Star Wars: Dark Forces Remaster, и теперь она возвращает ещё один проект LucasArts. Игроки вновь примерят роль бывшего маршала Джеймса Андерсона, которому предстоит разобраться с бандитами по обе стороны закона, раскрыть заговор и навести порядок на Диком Западе. Арсенал героя включает револьвер .45, винтовку с оптикой, дробовики разных калибров и другие инструменты правосудия.
Ремастер предложит несжатые кат-сцены, переработанные модели персонажей, оружия и врагов, созданные с опорой на архивные материалы, а также полноценную цветовую палитру, сохранившую дух оригинала. Дополнительно игра получит кроссплатформенный мультиплеер с классическими режимами — Deathmatch, Team Play, Capture the Flag и эксцентричным Kill The Fool With The Chicken.
Среди технических улучшений — поддержка до 4K/120 FPS, адаптация под современные геймпады с гироскопическим управлением и колесом оружия, а также 26 достижений. Для фанатов приготовлено и хранилище с бонусными материалами о создании игры.
Outlaws возвращается, и теперь настало время расплаты.
После диареи Юбисофт, "Outlaws " теперь плохие ассоциации имеет...
Оригинал прошел мимо меня. В ремастер покатаю
Отовсюду не стереть=) // Николай Романов
В школьные годы у соседа играли и почему-то доходили только до 4 уровня. Дальше просто ничего не происходило. Игра явно обрезанная была. Не было никаких кат-сцен, а уж про то, что в этой игре есть сюжет, я узнал сильно позже. Прошел ее полностью лет 15 назад. Вот уж где ламповость была! Похоже, можно будет повторить)