Культовый вестерн-шутер Outlaws получит ремастер осенью

Nightdive Studios объявила о выпуске Outlaws + Handful of Missions: Remaster — обновлённой версии культового вестерн-шутера LucasArts 1997 года. Игра выйдет 20 ноября сразу на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store.

За ремастер отвечает команда, подарившая фанатам Star Wars: Dark Forces Remaster, и теперь она возвращает ещё один проект LucasArts. Игроки вновь примерят роль бывшего маршала Джеймса Андерсона, которому предстоит разобраться с бандитами по обе стороны закона, раскрыть заговор и навести порядок на Диком Западе. Арсенал героя включает револьвер .45, винтовку с оптикой, дробовики разных калибров и другие инструменты правосудия.

Ремастер предложит несжатые кат-сцены, переработанные модели персонажей, оружия и врагов, созданные с опорой на архивные материалы, а также полноценную цветовую палитру, сохранившую дух оригинала. Дополнительно игра получит кроссплатформенный мультиплеер с классическими режимами — Deathmatch, Team Play, Capture the Flag и эксцентричным Kill The Fool With The Chicken.

Среди технических улучшений — поддержка до 4K/120 FPS, адаптация под современные геймпады с гироскопическим управлением и колесом оружия, а также 26 достижений. Для фанатов приготовлено и хранилище с бонусными материалами о создании игры.

Outlaws возвращается, и теперь настало время расплаты.