Состоялся релиз обновленной версии культового вестерна Outlaws от Nightdive Studios

Команда Nightdive Studios, известная своими работами по восстановлению классических игр, совместно с Lucasfilm Games выпустила в продажу переиздание шутера от первого лица Outlaws.

Сюжет игры, оригинальная версия которой вышла в 1997 году, рассказывает историю отставного маршала Джеймса Андерсона. Герой вынужден прервать мирную жизнь после того, как преступники убили его жену и похитили дочь. Игрокам предстоит отправиться в погоню за бандитами через прерии, каньоны и города Дикого Запада, используя обширный арсенал огнестрельного оружия той эпохи.

Разработчики, ранее ответственные за ремастер STAR WARS: Dark Forces, внесли в проект значительные технические изменения. Обновленная версия поддерживает разрешение вплоть до 4K и частоту кадров до 120 FPS. Визуальные эффекты, спрайты врагов и текстуры были переработаны, а анимационные вставки теперь представлены в высоком разрешении без сжатия. Помимо графических улучшений, авторы внедрили поддержку современных геймпадов, добавили колесо выбора оружия и реализовали кроссплатформенный многопользовательский режим с несколькими типами матчей. Для поклонников истории разработки предусмотрен раздел The Vault с архивными материалами.

На момент выхода пользовательский рейтинг игры в сервисе Steam является положительным. Геймеры отмечают качественную адаптацию управления и сохранение атмосферы оригинала, особенно выделяя саундтрек Клинта Баджакяна. В то же время часть сообщества выразила сдержанную критику в адрес ценовой политики издателя, указав на отсутствие скидки для владельцев старой версии игры.