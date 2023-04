Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Nintendo Switch, согласно тайваньскому рейтинговому совету ©

Outward: Definitive Edition получила возрастной рейтинг от Тайваньского рейтингового совета для Nintendo Switch. Разработанная канадской студией Nine Dots и изданная Deep Silver, игра уже произвела фурор на таких платформах, как PlayStation 4, Windows, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Эта захватывающая ролевая игра включает в себя как локальный разделенный экран, так и сетевые многопользовательские режимы, уделяя особое внимание аспектам выживания и роли игрока в качестве обычного искателя приключений, а не обычного героя. Definitive Edition, выпущенная в мае 2022 года, включает в себя два дополнения с загружаемым контентом: The Soroboreans и The Three Brothers, а также несколько улучшений качества жизни.

В Outward игроки должны перемещаться по коварному миру Аураи, сталкиваясь с угрозами как со стороны опасных существ, так и с суровыми условиями окружающей среды. В игре подчеркивается важность удовлетворения основных потребностей, таких как сон и питье, при выполнении миссий и исследовании скрытых подземелий, кишащих грозными противниками.

Outward: Definitive Edition позволяет геймерам решать свои задачи как в одиночку, так и совместно, с возможностью локального разделения экрана или сетевой многопользовательской игры. В игре также представлена механика городского строительства, позволяющая игрокам внести свой вклад в реконструкцию лагеря беженцев в Новый Сирокко, а также система зачарования, которая позволяет улучшать оружие, доспехи и безделушки с помощью более чем 85 рецептов зачарования.