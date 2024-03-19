"Качество Blizzard": бывшие разработчики Overwatch 2 раскрыли правду об отмене сюжетного режима

Впервые анонсированный сиквел Overwatch обещал подарить поклонникам экшен-шутера уникальные PVE-режимы и полноценную сюжетную компанию с историями персонажей, важными событиями из мира и многое другое. На релизе игроки получили просто Overwatch 2, который мало чем отличался от прошлой части, кроме того, что стал бесплатным и по оценкам самих игроков стал намного хуже. Благодаря решению руководства Xbox, сократить часть сотрудников Blizzard Entertainment, уже бывшие разработчики отважились открыть правду игрокам об отмене сюжетных заданий. Похоже, сюжет для Overwatch 2 никогда не был приоритетной задачей для команды, и многие обещания давались "просто так".
Журналистам с издания Kotaku удалось пообщаться со многими бывшими сотрудниками Blizzard, которые на условиях анонимности рассказали несколько интересных закулисных подробностей из студии. Как оказалось, многие разработчики с пессимизмом встретили идею добавления в Overwatch 2 полноценного сюжета. Дело в том, что большинство героев шутера были созданы исключительно для PVP, дизайн их способностей просто не учитывал даже вероятности участия в PVE активностях. Чем дольше длилась разработка игры, тем больше разработчиков понимали, что реализовать сюжетную компанию было просто невозможно. Для этого нужно было бы с нуля переделывать всех персонажей, но никто из руководителей проекта на подобный шаг в течение 5 лет разработки игры так и не отважился.
Тем не менее, это не стало главной причиной отмены сюжетных заданий в игре. Большинство опрошенных сотрудников объяснили фактическое отсутствие нововведений в Overwatch 2 довольно странным термином — "качество Blizzard". По словам разработчиков, это термин внутри студии, который используется для описания высокого стандарта компании. Вместо того, чтобы стать девизом для совершенствования, он стал очень удобной отмазкой, когда дело доходило до принятия решений.
"Качество Blizzard" — это, по сути, оправдание для того, чтобы вечно и вечно переделывать одну и ту же работу снова и снова. Некоторые руководители говорят: «Хм, а качество ли это Blizzard?» Всегда руководство или директора игр решают, что им нужно потратить дополнительное время. Так что, честно говоря, если бы они могли просто принять какое-либо решение, игра вышла бы много лет назад.
— сообщил один из бывших сотрудников Blizzard.
Качество близзард последние лет 10 звучит так же смешно как качество юбисофт))