Новый трейлер Overwatch 2 покажут вечером 11 ноября

Blizzard объявили, что новый трейлер Overwatch 2 выйдет уже 12 ноября! На официальном ютуб-канале Overwatch уже замечена замена обложки и аватара на классический образ Трейсер.
Интригует то, что по слухам, трейлер может быть связан с ностальгическим сервером и возвратом 6v6. Месяц назад разработчики делились, что в игре пройдут два теста с возвратом этого режима. Ответ узнаем уже скоро!
Начинаем обратный отсчет. Ознакомьтесь с новейшим трейлером Overwatch 2, премьера которого состоится 11 ноября.
Как думаете, стоит ли ждать возврат 6v6? Пишите свои мысли в комментарии! Покажите свой отклик на пост — поставьте реакцию!
овердроч, графика как в фортнайте.
Можно подумать, целевая аудитория Овервоча охренеть какие требовательные люди. Этим и так сойдёт.
целевая аудитория оверЧпока дома сидят смотрят рапича
Не понял юмора.
жепки покажут в ролике кторыми игруля давно накрылась ? xD
а зачем?
Проблема Овервотча не в том, что бои стали 5v5.