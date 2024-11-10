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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 517 оценок

Новый трейлер Overwatch 2 покажут вечером 11 ноября

Solstice
Новости

Blizzard объявили, что новый трейлер Overwatch 2 выйдет уже 12 ноября! На официальном ютуб-канале Overwatch уже замечена замена обложки и аватара на классический образ Трейсер.

Интригует то, что по слухам, трейлер может быть связан с ностальгическим сервером и возвратом 6v6. Месяц назад разработчики делились, что в игре пройдут два теста с возвратом этого режима. Ответ узнаем уже скоро!

Начинаем обратный отсчет. Ознакомьтесь с новейшим трейлером Overwatch 2, премьера которого состоится 11 ноября.

Как думаете, стоит ли ждать возврат 6v6? Пишите свои мысли в комментарии! Покажите свой отклик на пост — поставьте реакцию!

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-1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
антон фекалис

овердроч, графика как в фортнайте.

2
Wing42

Можно подумать, целевая аудитория Овервоча охренеть какие требовательные люди. Этим и так сойдёт.

1
антон фекалис Wing42

целевая аудитория оверЧпока дома сидят смотрят рапича

-1
Wing42 антон фекалис

Не понял юмора.

0
Wolfenstein

жепки покажут в ролике кторыми игруля давно накрылась ? xD

0
Bob Mlka

а зачем?

0
Rey4rtRO

Проблема Овервотча не в том, что бои стали 5v5.

0