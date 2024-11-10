Новый трейлер Overwatch 2 покажут вечером 11 ноября

Blizzard объявили, что новый трейлер Overwatch 2 выйдет уже 12 ноября! На официальном ютуб-канале Overwatch уже замечена замена обложки и аватара на классический образ Трейсер.

Интригует то, что по слухам, трейлер может быть связан с ностальгическим сервером и возвратом 6v6. Месяц назад разработчики делились, что в игре пройдут два теста с возвратом этого режима. Ответ узнаем уже скоро!

Начинаем обратный отсчет. Ознакомьтесь с новейшим трейлером Overwatch 2, премьера которого состоится 11 ноября.

Как думаете, стоит ли ждать возврат 6v6? Пишите свои мысли в комментарии! Покажите свой отклик на пост — поставьте реакцию!