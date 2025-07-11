Разработчики Overwatch 2 хотят вернуться к раскрытию сюжета

Разработчики хотят вернуться к раскрытию сюжета Overwatch 2 — в каком формате пока неизвестно. Некоторое время назад геймдиректор игры, Аарон Келлер, побывыл на стриме у контент мейкера Jay3, где сказал следующее:

История и лор Overwatch 2 сейчас в упадке, это заметно. Мы выпускаем гораздо меньше масштабных короткометражек. Если говорить честно, то у нас были серьезные планы на раскрытие истории в игре — мы хотели выпустить сюжетную PvE-кампанию. Но у нас не получилось. Для нас это был момент отката. Но мы всё равно хотим раскрывать историю, потому что вселенная игры и её герои это один из лучших элементов Overwatch. Так что у нас точно есть цель вернуться к раскрытию истории, но нам пришлось сделать шаг назад, чтобы суметь двигаться дальше.

Последняя короткометражка в классическом стиле вышла в августе 2023: это был ролик про Соджорн «Предназначение». После неудачного сюжетного PvE бюджет на анимацию и команду аниматоров сократили — предполагается, что высшее руководство Activision Blizzard не видит выгоды в таких роликах.