Разработчики Overwatch 2 провели рождественский стрим

Вчера вечером команда разработчиков Overwatch 2 провела праздничный стрим, на котором гейм директор игры Аарон Келлер с его коллегами отвечали на различные вопросы сообщества.
Выписали основные моменты из этой трансляции ниже.
- В следующем году выйдет несколько новых карт для основного режима игры.
- В обновлении середины сезона выйдут балансные правки — в том числе для Вендетты, чей винрейт стабильно где-то 58%. Возможно, Вендетте обновят звуковые эффекты, а то ее плохо слышно наверху.
- Новые балансные патчи для 6х6 пока не планируются. Но разработчики следят, есть ли у игроков интерес к этому формату. Если они заметят какой-то сдвиг популярности 6х6, то могут что-то выпустить.
- Обновление функций «Мастерской» пока не планируется. Blizzard понимают, что она важна некоторым игрокам, но пока ресурсы команды Overwatch выделяются на более приоритетные задачи.
- В планах реворк нескольких героев — каких, пока не сказали.
- Рассказали о прототипах героев, которые когда-то тестировали внутри компании: один персонаж мог прыгать по стенам и телепортироваться, бросая снаряд, а у другого было оружие бумеранг.
- Внутри компании обсуждалось добавление в статистику пункта «Получено исцеления». В итоге его пока не планируют добавлять.
- Разработчики готовят много крупных обновлений не только на 2026 год, но и на 2027.
