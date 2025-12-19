ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 593 оценки

Разработчики Overwatch 2 провели рождественский стрим

Solstice Solstice

Вчера вечером команда разработчиков Overwatch 2 провела праздничный стрим, на котором гейм директор игры Аарон Келлер с его коллегами отвечали на различные вопросы сообщества.

Выписали основные моменты из этой трансляции ниже.

  • В следующем году выйдет несколько новых карт для основного режима игры.
  • В обновлении середины сезона выйдут балансные правки — в том числе для Вендетты, чей винрейт стабильно где-то 58%. Возможно, Вендетте обновят звуковые эффекты, а то ее плохо слышно наверху.
  • Новые балансные патчи для 6х6 пока не планируются. Но разработчики следят, есть ли у игроков интерес к этому формату. Если они заметят какой-то сдвиг популярности 6х6, то могут что-то выпустить.
  • Обновление функций «Мастерской» пока не планируется. Blizzard понимают, что она важна некоторым игрокам, но пока ресурсы команды Overwatch выделяются на более приоритетные задачи.
  • В планах реворк нескольких героев — каких, пока не сказали.
  • Рассказали о прототипах героев, которые когда-то тестировали внутри компании: один персонаж мог прыгать по стенам и телепортироваться, бросая снаряд, а у другого было оружие бумеранг.
  • Внутри компании обсуждалось добавление в статистику пункта «Получено исцеления». В итоге его пока не планируют добавлять.
  • Разработчики готовят много крупных обновлений не только на 2026 год, но и на 2027.
Источник  
10
2
Комментарии:  2
ratte88

На работу бы лучше нормальную устроились

4
The blackwood Trader

А апнуть кулака смерти в стадионе не хотят? Его попускают даже хилы.