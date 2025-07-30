Разработчики Overwatch 2 выдадут компенсацию за ошибку с новым испытанием

Вчера в Overwatch 2 стартовало событие под названием «Вместе – лучше», за участие в котором можно получить до 3 эпических контейнеров. Условия получения просты — нужно сыграть 6 игр в группе с вашими друзьями.

Что случилось? Сначала за него по ошибке давали обычные контейнеры, хотя должны были эпические. Позже награды исправили, но некоторые игроки успели забрать и/или открыть старые.

«Мы в курсе проблемы, из-за которой игроки получали обычный контейнер вместо эпического. Мы обновили награды испытания. Игроки, которые получили обычный контейнер, позже получат эпический».

Когда именно выдадут компенсацию неизвестно. Событие «Вместе – лучше» будет идти до конца сезона (до 26 августа).