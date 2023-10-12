Следующим героем Overwatch 2 может стать персонаж по имени "Мауга"

Слухи гласят, что в декабре, в рамках 8-го сезона Overwatch 2, к нам присоединится Mauga!

После запуска 7-го сезона и появления новой карты "Самоа", многие игроки обнаружили дом Mauga, одного из бывших коллег Baptiste в организации Коготь. Этот персонаж давно находится в списке разработчиков, и наш визит на его родной остров только усиливает слухи о его скором появлении в игре.

Mauga, активный член Когтя, был представлен в одной из коротких историй. Он был в команде с Baptiste до того, как последний покинул её и присоединился к Overwatch. Хотя Mauga изначально планировался как играбельный персонаж, его заменили Sigma. Но разработчики никогда не отказывались от идеи вернуть его в игру. Так что, возможно, в декабре Mauga станет новым танковым персонажем!

Ожидаем официального анонса на BlizzCon 2023.