Трейлер с демонстрацией геймплея режима "Стадион" Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали геймплейный трейлер режима "Стадион", который станет доступен игрокам со стартом 16 сезона на следующей неделе - 22 апреля.

В новом режиме вы играете серию матчей, после завершения которых получаете особую валюту для приобретения новых умений для своего героя. Кроме того, в новом режиме игроки смогут выбирать, с каким видом играть - с классическим от первого лица или с новым от третьего.

У нового режима будет своя собственная рейтинговая система. Поначалу игрокам будет доступно 17 героев, и с каждым сезоном будут добавляться новые. Не забыли разработчики и о наградах: За достижение ранга "Элита" вы будете получать эпические облики для разных героев каждый новый сезон.

Больше подробностей о режиме вы можете узнать на официальном сайте игры (на английском).