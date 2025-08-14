В Overwatch 2 будут чаще выпускать героев со стандартной привлекательной внешностью

В Overwatch 2 будет меньше «странных» героев типа Тарана и Раматтры — чаще будут выпускать героев со стандартной привлекательной внешностью.

Об этом заявил концепт-художник игры Дэрил Тан в беседе с Polygon. Таран и Раматтра были приведены в качестве примера таких «странных» героев, которых будут выпускать реже.

Мы хотим, чтобы герои Overwatch вдохновляли, — сказал Тан. — Своим внешним видом, опытом и умениями. Это должны быть крутые персонажи, на которых стоит равняться.

При этом Тан добавил, что его команда всё же планирует иногда выпускать героев, не являющихся людьми, и намекнул, что «в будущем игроков ждет кое-что классное».