В Overwatch 2 будут чаще выпускать героев со стандартной привлекательной внешностью

В Overwatch 2 будет меньше «странных» героев типа Тарана и Раматтры — чаще будут выпускать героев со стандартной привлекательной внешностью.
Об этом заявил концепт-художник игры Дэрил Тан в беседе с Polygon. Таран и Раматтра были приведены в качестве примера таких «странных» героев, которых будут выпускать реже.
Мы хотим, чтобы герои Overwatch вдохновляли, — сказал Тан. — Своим внешним видом, опытом и умениями. Это должны быть крутые персонажи, на которых стоит равняться.
При этом Тан добавил, что его команда всё же планирует иногда выпускать героев, не являющихся людьми, и намекнул, что «в будущем игроков ждет кое-что классное».
Сперва пообрезали и уменьшили всем девушкам жопы и добавили гомонегров, а теперь "ой, вернитесь!!", да?)))
Такой скромный вопрос, просто я с 2019 - года не играю. Жопу Вдовы не трогали?
ой, а что случилось?
Очень странные ребята. Сами же убили хоть какую-то привлекательность у героев, вышел из прямой конкурент, который как раз акцентировал внимание на этом и у них пропали игроки. И теперь дают заднюю. Я думаю и так понятно, что мешало нашим ребятам не делать тупых решений изначально, а теперь получайте заслуженные последствия
Кого там эти нищие персонажи вдохновляют? Вот персонажи TF2 вдохновили на творчество миллионы людей. Они построены на клише и стереотипах - в этом их и прелесть. На кого в овердроче стоит ровняться? "Ыыы, я американ солдат, спас маленькую девочку от роботов, подписывай контракт в американ нави", "ыыыы, я деуочка-трейсер, я за мир во всём мире, даже враги могут измениться, если им показать свою любовь, я леcбиянка, кстати". Пропаганда для дошкольников
Ну, ждем качественное пополнение в разделах r34, на большее их новые персонажи все равно не годятся. Не возвращаться же в игру, да?
За*бутся грехи замаливать. То что однажды зашкварено, очиститься не может.
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ. Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему.