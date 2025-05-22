В Overwatch 2 раздают легендарный скин Бастиона, но есть одно условие

Overwatch 2 запустила новую акцию: игроки могут получить легендарный скин Toxic Bastion при покупке любого товара Overwatch 2 в Blizzard Gear Store. Акция действует до 2 июня 2025 года включительно — при покупке любого мерча, от футболок за $15 до курток за $130, игроки получают код для разблокировки скина бесплатно.

Toxic Bastion — это зловещий образ робота-снайпера с радиоактивными элементами, включая мозг в банке и маску чумного доктора для Ганимеда. Ранее этот скин продавался в рамках сезонного набора Toxic Bundle, но сейчас он доступен именно как подарок при покупке в магазине Blizzard.

Если скин уже есть, код можно подарить другу. Для тех, кто пропустит эту акцию, возвращение Toxic Bastion в игру может занять несколько месяцев или даже дольше, так как Blizzard редко повторно выпускает такие скины в ближайшее время.