В Overwatch забанили миллион читеров с выхода второй части

Об этом сообщили разработчики в очередном выпуске своего блога «Защитная матрица».Также были приняты меры против 23 000 игроков, которые использовали на консолях некорректные устройства управления.
Этот рубеж был достигнут после обновления в январе 2025 года, когда было заблокировано более 800 000 учетных записей. Мошенничество включает в себя использование wallhack, aimbot и других уязвимостей, а также игроков, которые объединяются с мошенниками.
С 18-го сезона консольщики могут подключать клавиатуру и мышь — и их будет закидывать к ПК-игрокам (помощь с наведением отключается) — но если игрок нарочно обходит правила системы и играет с мышью и клавиатурой в пуле консольщиков, то он получит бан учетной записи.
Значит все... онлайн там 0 ?
Не, еще ж сколько незабаненных читеров осталось.
А...уительно. Контора п... оптимистов как обычно делает всё для игроков. В особенности пермачи. Играл в варзону, апекс, батлу, пабг и несколько других менее известных игрушек с пвп, но нигде лять не было настолько мусорной политики пермачей. У близов в пермач отлететь можно буквально ни за что, потом что в этой игре кидают репорты за что угодно и их никто не проверяет. Банальный пример, что мне за первые 9 месяцев 25го года прилетело два пермача, не временных, на вечных банов. Оба раза я писал в тп с минимальной надеждой на разбан, оба раза тп писала мол баны выданы по ошибке и получал разбан. Ахренительно раздавать игрокам вечные бананы "по ошибке", а вернее потому что кнопку репорта сделали так, что можно зарепортить в один клик, а проверять эти репорты никто не будет и сразу при достижении определённого количества репортов акк отправляет в бан, временный или пермаментный. Всё для игроков, .бать.
И это при том, что онлайн у овера и без того не шибко высок.