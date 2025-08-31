В Overwatch забанили миллион читеров с выхода второй части

Об этом сообщили разработчики в очередном выпуске своего блога «Защитная матрица».Также были приняты меры против 23 000 игроков, которые использовали на консолях некорректные устройства управления.

Этот рубеж был достигнут после обновления в январе 2025 года, когда было заблокировано более 800 000 учетных записей. Мошенничество включает в себя использование wallhack, aimbot и других уязвимостей, а также игроков, которые объединяются с мошенниками.

С 18-го сезона консольщики могут подключать клавиатуру и мышь — и их будет закидывать к ПК-игрокам (помощь с наведением отключается) — но если игрок нарочно обходит правила системы и играет с мышью и клавиатурой в пуле консольщиков, то он получит бан учетной записи.