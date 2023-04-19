Oxenfree 2: Lost Signals выходит 12 июля ©

Спустя семь лет после дебюта оригинальной Oxenfree на ПК и консолях, продолжение наконец-то получило дату релиза. Во время сегодняшней демонстрации Nintendo Indie Worldстало известно, что Oxenfree 2: Lost Signals получила дату выхода 12 июля.

Oxenfree 2 следует за персонажем, которого не было в оригинальном Oxenfree, Райли. Райли - исследователь окружающей среды, который возвращается в Камену после того, как заметил странные радиопередачи через пять лет после событий Oxenfree. Хотя Райли не была частью истории Oxenfree, обновление игры в 2021 году связывает их вместе, поэтому мы, вероятно, увидим множество отсылок или даже встретим некоторых из первоначальной группы подростков, теперь уже молодых людей.

Новый трейлер, показанный сегодня для Oxenfree 2, демонстрирует некоторые новые элементы, такие как странный наклоняющийся дом, странные сверхъестественные существа и новую рацию, помогающую персонажам общаться.