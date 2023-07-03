В новом видео разработчики Oxenfree 2: Lost Signals рассказали про сложность выбора ©

Студия Night School выпустила новый видеоролик, рекламирующий грядущий релиз Oxenfree 2: Lost Signals, рассказывающий о сложности выбора.

Все игры от Night School имеют натуралистическую диалоговую систему, позволяющую игрокам формировать разговоры и исходы посредством своего выбора. Ничего не сказать тоже окажет влияние. В Oxenfree 2: Lost Signals команда разработчиков добавила новую систему разговоров по рации, позволяющую вам ходить, разговаривать и болтать с другими персонажами по пути.

Oxenfree 2: Lost Signals — это головокружительное продолжение популярной повествовательной приключенческой игры Oxenfree от Night School Studio. Играйте в нее как в отдельную историю или погрузитесь глубже, играя в оригинал — решать только вам. Во время игры вы будете формировать каждый шаг истории своим выбором. То, как вы решите справиться со сверхъестественными событиями, навсегда изменит будущее.

Oxenfree 2: Lost Signals выходит 12 июля для Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, ПК и Mac ы Steam, а также для устройств Android и iOS через Netflix для подписчиков.