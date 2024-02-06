В Steam появилась демоверсия Pacific Drive

Если вам интересно окунуться в эту игру на выживание за рулем, возможно, вам захочется узнать, что на самом деле ждет вас. Олимпийская зона отчуждения — это не просто враг, это целая территория, наполненная ужасами правительственных экспериментов, так что вот что вы должны ожидать.
Олимпийская зона отчуждения — главная область в игре Pacific Drive, из которой вам нужно выжить и сбежать. События разворачиваются в переосмыслении Тихоокеанского Северо-Запада. В поисках выхода вы столкнетесь с многочисленными странными событиями и сверхъестественными существами из-за интенсивной радиации и опасного следствия правительственных экспериментов. Теперь дата выхода игры Pacific Drive уже близка, вот что вас ждет в Олимпийской зоне отчуждения. Возможно, вас интересует, как вы оказались в таком месте? Что ж, после того, как некоторые слухи привлекли ваше внимание к периметру зоны, вы случайно оказались внутри. После того, как вы наткнулись на старый потрепанный фургон и удобную автомастерскую, остались только вы, ваша машина и открытая дорога.
Хотя что именно скрывается в густых лесах и забытых районах олимпийской зоны отчуждения, еще предстоит выяснить, но мы знаем, что нас ждут загадки, легенды, враждебная среда, переменчивая погода, обилие радиации и жестокие штормы. В 1955 году правительство Соединенных Штатов захватило контроль над регионом на северо-западе Тихого океана, обещая использовать его как экспериментальную зону для внедрения новых технологий. Однако эти эксперименты привели к излучению огромных уровней радиации и воздействию на окружающие территории. Было решено огородить эту территорию стеной и создать Олимпийскую зону отчуждения.
Демоверсия Pacific Drive уже сейчас доступна в Steam, релиз на PlayStation 5 и ПК 22 февраля.
о! русский язык есть. супер! пойду качать
Там сейчас как раз идёт неделя демоверсий..
Жду релиза!
мне понравилось, обязательно куплю на релизе.
ну такое)))