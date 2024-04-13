В честь 20-летия культового шутера Painkiller разработчики выложили трейлер в знак благодарности фанатам

Вчера, 12 апреля, брутальному шутеру Painkiller исполнилось целых 20 лет! По этому случаю разработчики из студии People Can Fly решили воздать дань уважения проекту и фанатам, благодаря которым маленькая польская компания смогла превратиться в достаточно крупную и уважаемую студию. Короткий ролик имеет именно те черты, за которые игроки полюбили ещё в начале нулевых Painkiller: стремительный темп, драйвовую музыку, мясные перестрелки и мрачную атмосферу.

Что же касаемо нынешнего положения дел, летом 2021-ого было анонсировано продолжение, однако каких-то весомых подробностей о ходе разработки пока нет. Возможно, в этом году, хотя бы небольшие крупицы информации, по случаю юбилея серии, но всё же появятся. Надежда, как говорится, "умирает последней"...