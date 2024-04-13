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Painkiller 12.04.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.9 897 оценок

В честь 20-летия культового шутера Painkiller разработчики выложили трейлер в знак благодарности фанатам

Избранный Белиара

Вчера, 12 апреля, брутальному шутеру Painkiller исполнилось целых 20 лет! По этому случаю разработчики из студии People Can Fly решили воздать дань уважения проекту и фанатам, благодаря которым маленькая польская компания смогла превратиться в достаточно крупную и уважаемую студию. Короткий ролик имеет именно те черты, за которые игроки полюбили ещё в начале нулевых Painkiller: стремительный темп, драйвовую музыку, мясные перестрелки и мрачную атмосферу.

Что же касаемо нынешнего положения дел, летом 2021-ого было анонсировано продолжение, однако каких-то весомых подробностей о ходе разработки пока нет. Возможно, в этом году, хотя бы небольшие крупицы информации, по случаю юбилея серии, но всё же появятся. Надежда, как говорится, "умирает последней"...

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
in the void

ништяковая тема была в своё время. да и сейчас можно побегать поугарать

3
-zotik-

20 лет... жесть

0
Et_alietum

Олдскулы свело. Последний раз видел ее в компьютерном клубе во время их рассцвета.

0
Punisher1

Да лучше бы патч выпустили на steam версию или раздали как было с half life.

0
-zotik-

А что не так? Вроде же все рабочее.

0
Юрий Пенкин -zotik-

поддержку широкого экрана надо, там можно поставить широкоэкранное разрешение, но ломаются пропорции экрана, как и во многих старых играх

0
mikhail.opekunov Юрий Пенкин

Гугли неофициальный патч 1.65, там много исправлений, в том числе поддержка широкоформа. П.С. Перепроходил игру буквально год назад.

0
Revan Reborn

Эх. Игра детства.)

0
ceratops95 rambler

Жаль проды адской доитнаци не дали

0
MORDORR

Пошёл перепереперепере....игрывать, давно не было.

0