В честь 20-летия культового шутера Painkiller разработчики выложили трейлер в знак благодарности фанатам

Вчера, 12 апреля, брутальному шутеру Painkiller исполнилось целых 20 лет! По этому случаю разработчики из студии People Can Fly решили воздать дань уважения проекту и фанатам, благодаря которым маленькая польская компания смогла превратиться в достаточно крупную и уважаемую студию. Короткий ролик имеет именно те черты, за которые игроки полюбили ещё в начале нулевых Painkiller: стремительный темп, драйвовую музыку, мясные перестрелки и мрачную атмосферу.
Что же касаемо нынешнего положения дел, летом 2021-ого было анонсировано продолжение, однако каких-то весомых подробностей о ходе разработки пока нет. Возможно, в этом году, хотя бы небольшие крупицы информации, по случаю юбилея серии, но всё же появятся. Надежда, как говорится, "умирает последней"...
ништяковая тема была в своё время. да и сейчас можно побегать поугарать
20 лет... жесть
Олдскулы свело. Последний раз видел ее в компьютерном клубе во время их рассцвета.
Да лучше бы патч выпустили на steam версию или раздали как было с half life.
А что не так? Вроде же все рабочее.
поддержку широкого экрана надо, там можно поставить широкоэкранное разрешение, но ломаются пропорции экрана, как и во многих старых играх
Гугли неофициальный патч 1.65, там много исправлений, в том числе поддержка широкоформа. П.С. Перепроходил игру буквально год назад.
Эх. Игра детства.)
Жаль проды адской доитнаци не дали
Пошёл перепереперепере....игрывать, давно не было.