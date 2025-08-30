Мод Painkiller RTX стал триумфатором конкурса от Nvidia и сайта моддинга ModDB

Nvidia и сайт ModDB недавно провели конкурс моддинга. В центре внимания была платформа RTX Remix, которая позволяет моддерам вдохнуть новую жизнь в старые игры. Среди прочего, её можно использовать для воссоздания современного освещения, геометрии и материалов. Инструменты генеративного ИИ также можно использовать для масштабирования текстур или автоматизации процессов. Победители конкурса уже объявлены.

Nvidia и ModDB подвели итоги конкурса RTX. Мод Painkiller RTX от Merry Pencil Studios получил множество наград. Среди прочего, проект получил главный приз в размере 20 000 долларов США. Painkiller RTX также победил в номинациях «Лучшее общее впечатление», «Лучшее использование RTX» и «Самый полный мод».

Победителем в номинации «Выбор сообщества» стал мод Call of Duty 2 Remixed. В номинации «Лучшее использование RTX» второе место занял мод Vampire: The Masquerade - Bloodlines RTX. Также был выявлен второй победитель в номинации «Самый полный мод»: платформер I-Ninja-Remixed.