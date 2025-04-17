Новый трейлер Painkiller демонстрирует различное оружие

Painkiller, классический шутер от первого лица, который вернется в этом году, получил новый трейлер, посвященный оружию, на сегодняшней выставке Galaxies Showcase.
В Painkiller вы устроите ад с помощью семи видов оружия, ломающего кости и разрывающего плоть. Каждое оружие предлагает основные и альтернативные режимы огня, стихийные эффекты, такие как огонь, лед, электричество и кинетика, и может быть улучшено различными способностями для получения уникальных бонусных эффектов:
- Electrodriver: обстреливает врагов скорострельными сюрикенами, которые отскакивают от твердых поверхностей
- Stakegun: метает колья с высоким уроном, которые могут пронзить врагов с большого расстояния
- SMG: выпускает множество боеприпасов короткими, скорострельными очередями
- Handcannon: уничтожает врагов с большого расстояния со смертельной точностью
- Shotgun: выстреливает разрушительные дробинки с близкого расстояния, которые могут нанести урон и ошеломить нескольких врагов
- Rocket Launcher: выпускает ракетный снаряд с разрушительным радиусом взрыва, который может ошеломить даже тяжелых врагов
- Painkiller, универсальное оружие с жестокой атакой ближнего боя, которая цепляется за врагов и разрывает их на куски, пополняя ваш боезапас
Ключевые особенности игры:
- Чистилище — ваша игровая площадка: прыгайте, цепляйтесь и мчитесь по обширным, леденящим душу биомам, сражаясь с кошмарными врагами в кровавых, стремительных боях с использованием множества новых и классических видов оружия Painkiller.
- Гротескные ужасы ждут: бросьте вызов различным ужасающим противникам, от орд демонов до титанических ужасов, таких как чудовищные дети Азазеля — Нефилимы.
- Выпустите Боль: используйте карты Таро, чтобы улучшить свои способности, повышайте свой ранг, чтобы расширить свой арсенал, и объединяйтесь с другими игроками, чтобы уничтожить всех врагов.
- Выбирайте своего персонажа с умом: играйте за одного из четырех отличительных персонажей — Инка, Войда, Сола и Роха — с уникальными перками, которые повышают вашу энергию, здоровье, силу и урон.
- Совместная игра в сети для трех игроков и одиночные действия: играйте онлайн с двумя друзьями или офлайн с ботами, исследуя разнообразные локации, раскрывая секреты и сражаясь с ужасающими врагами.
Выход Painkiller запланирован на осень 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Зачем было делать трейлер, чтобы доказать наличие базовых функций FPS?
Старый добрый колометатель как всегда действует безотказно ))
О и Думчанский скоро выходит,будет кого покрошить.Хорошо что классику не забывают,ещё бы Крутого Сэма с крутой графикой сделали.
Да кому нахрен нужна графика в хардкорной игре.
Норм, но мне больше вот это нравится. XD
Как увидел, сразу сказал себе: "Это не Painkiller, это всё что угодно, но не Painkiller" - как если бы кровавое мрачное кино отдали бы Диснею, чисто игра на вечер для детишек. Лучше в первую часть вернутся
выжигатель глаз
как-то по детски выглядит, от духа старых частей нечего не осталось
Не знаю, может я до сих пор бухой, но выглядит это всё как ванильное фэнтези. Где мрачная атмосфера как в первой части и забойный музон?!
Doom dark ages на минималках 😔