ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Painkiller Осень 2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
7.3 47 оценок

Новый трейлер Painkiller демонстрирует различное оружие

monk70 monk70

Painkiller, классический шутер от первого лица, который вернется в этом году, получил новый трейлер, посвященный оружию, на сегодняшней выставке Galaxies Showcase.

В Painkiller вы устроите ад с помощью семи видов оружия, ломающего кости и разрывающего плоть. Каждое оружие предлагает основные и альтернативные режимы огня, стихийные эффекты, такие как огонь, лед, электричество и кинетика, и может быть улучшено различными способностями для получения уникальных бонусных эффектов:

  • Electrodriver: обстреливает врагов скорострельными сюрикенами, которые отскакивают от твердых поверхностей
  • Stakegun: метает колья с высоким уроном, которые могут пронзить врагов с большого расстояния
  • SMG: выпускает множество боеприпасов короткими, скорострельными очередями
  • Handcannon: уничтожает врагов с большого расстояния со смертельной точностью
  • Shotgun: выстреливает разрушительные дробинки с близкого расстояния, которые могут нанести урон и ошеломить нескольких врагов
  • Rocket Launcher: выпускает ракетный снаряд с разрушительным радиусом взрыва, который может ошеломить даже тяжелых врагов
  • Painkiller, универсальное оружие с жестокой атакой ближнего боя, которая цепляется за врагов и разрывает их на куски, пополняя ваш боезапас

Ключевые особенности игры:

  • Чистилище — ваша игровая площадка: прыгайте, цепляйтесь и мчитесь по обширным, леденящим душу биомам, сражаясь с кошмарными врагами в кровавых, стремительных боях с использованием множества новых и классических видов оружия Painkiller.
  • Гротескные ужасы ждут: бросьте вызов различным ужасающим противникам, от орд демонов до титанических ужасов, таких как чудовищные дети Азазеля — Нефилимы.
  • Выпустите Боль: используйте карты Таро, чтобы улучшить свои способности, повышайте свой ранг, чтобы расширить свой арсенал, и объединяйтесь с другими игроками, чтобы уничтожить всех врагов.
  • Выбирайте своего персонажа с умом: играйте за одного из четырех отличительных персонажей — Инка, Войда, Сола и Роха — с уникальными перками, которые повышают вашу энергию, здоровье, силу и урон.
  • Совместная игра в сети для трех игроков и одиночные действия: играйте онлайн с двумя друзьями или офлайн с ботами, исследуя разнообразные локации, раскрывая секреты и сражаясь с ужасающими врагами.

Выход Painkiller запланирован на осень 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

28
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Gridon

Зачем было делать трейлер, чтобы доказать наличие базовых функций FPS?

7
Avtor-avtora

Старый добрый колометатель как всегда действует безотказно ))

4
AdriftDylan

О и Думчанский скоро выходит,будет кого покрошить.Хорошо что классику не забывают,ещё бы Крутого Сэма с крутой графикой сделали.

3
moose1023

Да кому нахрен нужна графика в хардкорной игре.

3
Хаттаб жив
3
Xstranger

Норм, но мне больше вот это нравится. XD

Merelone

Как увидел, сразу сказал себе: "Это не Painkiller, это всё что угодно, но не Painkiller" - как если бы кровавое мрачное кино отдали бы Диснею, чисто игра на вечер для детишек. Лучше в первую часть вернутся

2
vfa19
1
Porsche911GT3RS

выжигатель глаз

1
Hitrus6

как-то по детски выглядит, от духа старых частей нечего не осталось

MayhemBlackened

Не знаю, может я до сих пор бухой, но выглядит это всё как ванильное фэнтези. Где мрачная атмосфера как в первой части и забойный музон?!

VIGITAL1

Doom dark ages на минималках 😔