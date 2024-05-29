ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
PALEOPHAGE 2024 г.
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От третьего лица
6.7 6 оценок

Представлена PALEOPHAGE, вдохновлённая Resident Evil и Dino Crisis

monk70
Новости

Ни для кого не секрет, что все хотят новую игру Dino Crisis. А поскольку Capcom не желает перезагружать франшизу, мы можем полагаться исключительно на инди-разработчиков. Недавно была представлена PALEOPHAGE, которую ее создатель описывает как «Resident Evil с динозаврами».

PALEOPHAGE позволит вам исследовать обширный центр города, осажденный давно вымершими существами. Динозавры, насекомые и другие доисторические угрозы скрываются за каждым углом. В игре будет два игровых персонажа. Всего будет шесть улучшаемых видов оружия и десять типов врагов. Кроме того, предстоит решить несколько головоломок.

Хотя конкретная дата выхода пока неизвестна, LogDev планирует выпустить её где-то в 2024 году. Разработчик также поделился своими официальными системными требованиями к ПК.

По их словам, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 460. Разработчик рекомендует использовать Intel Core i7-3770 или AMD FX. -9590 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 480.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
TheNikolay00

Какие медлительные динозавры

3
sergeu78

главное что игру не забыли

2
Roayal cat

Очередная куита любительская

1
Димка2010

системные требования не понравятся продавцам 4090ти

0