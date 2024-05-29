Представлена PALEOPHAGE, вдохновлённая Resident Evil и Dino Crisis

Ни для кого не секрет, что все хотят новую игру Dino Crisis. А поскольку Capcom не желает перезагружать франшизу, мы можем полагаться исключительно на инди-разработчиков. Недавно была представлена PALEOPHAGE, которую ее создатель описывает как «Resident Evil с динозаврами».
PALEOPHAGE позволит вам исследовать обширный центр города, осажденный давно вымершими существами. Динозавры, насекомые и другие доисторические угрозы скрываются за каждым углом. В игре будет два игровых персонажа. Всего будет шесть улучшаемых видов оружия и десять типов врагов. Кроме того, предстоит решить несколько головоломок.
Хотя конкретная дата выхода пока неизвестна, LogDev планирует выпустить её где-то в 2024 году. Разработчик также поделился своими официальными системными требованиями к ПК.
По их словам, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 460. Разработчик рекомендует использовать Intel Core i7-3770 или AMD FX. -9590 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 480.
Какие медлительные динозавры
главное что игру не забыли
Очередная куита любительская
системные требования не понравятся продавцам 4090ти