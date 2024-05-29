Представлена PALEOPHAGE, вдохновлённая Resident Evil и Dino Crisis

Экшен-хоррор с видом от третьего лица, действие которого разворачивается в захваченном динозаврами американском городке. Вы оказываетесь один на один с доисторическим кошмаром. Чтобы выжить, придётся проявить смекалку и отвагу.

Исследуйте заброшенные районы, решайте загадки и раскрывайте тайну Палеофага — зловещего эксперимента по оживлению древних ящеров. Вам предстоит сражаться с целыми стаями голодных хищников, используя подручные средства и импровизированное оружие.

Благодаря динамической системе столкновений, каждый раз вас будут подстерегать новые опасности. Хищники могут напасть в любой неожиданный момент из засады. Придётся быть начеку и сохранять хладнокровие, чтобы выжить в этом первобытном аду.