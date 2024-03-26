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об игре
Palia 10.08.2023
Мультиплеер, MMO, Фэнтези
6.6 39 оценок

Фермерская игра Palia получила свежий патч и успешно запустилась в Steam

Gutsz
Новости

Атмосферная и уютная фермерская игра Palia сегодня официально добралась до цифрового магазина Steam, где она доступна совершенно бесплатно. Проект вышел в Epic Games еще в прошлом году и находится на стадии раннего доступа, однако это не помешало игре успешно запуститься на новой площадке. Palia в Steam стартовала с пиковым онлайном почти в 8 тысяч игроков, и похоже, это не предел, ведь игра еще получит множество обновлений.

Palia похожа на другие симуляторы жизни, но только с упором на сетевую составляющую. Как и в других играх данного жанра, вы будете заниматься сельским хозяйством, ловить рыбу, готовить еду и многое другое. Вместо того чтобы управлять своей ежедневной энергией и продвигаться по сезонам, вы будете повышать уровень своих различных навыков и зарабатывать деньги, чтобы расширять и обустраивать свой собственный участок для посещения друзьями.

Вместе с релизом в Steam игра была обновлена до версии 0.17 с новыми возможностями и исправлениями ошибок. Свежий патч принес продолжение основного сюжетного квеста и большую лягушку, которую можно будет приобрести как декоративный предмет.

-4
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
kulikulikuli

Абсолютно унылая стерильная игра для современных соевых зуммерков. У Орка отличный обзор был на этот мусор.

3