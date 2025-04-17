Таинственный Эльдервуд зовёт: Palia готовится к выходу крупного обновления

Спустя год после полноценного релиза, уютная MMO Palia готовится к выходу своего следующего крупного обновления — Elderwood. Бесплатное расширение добавит в игру новую зону — таинственный Эльдервуд, окутанный загадочной атмосферой и фиолетовыми оттенками. Обновление выйдет уже 13 мая и будет доступно на PC, PS5 и Xbox Series X/S с полной поддержкой кроссплея.

Эльдервуд рассчитан на игроков высоких уровней, прошедших основную сюжетную кампанию, но ничего не мешает отправиться туда заранее. В трейлере заметны не только густые фиолетовые леса, но и новая сюжетная линия: загадочная сущность заражает территорию, а игрокам предстоит раскрыть её тайну.

В локации появятся новые существа, такие как Огапуу и Смоул, спрятанные артефакты с мощными реликвиями, а также новая система снаряжения, усиливающая как игроков, так и их команды. Кроме того, разработчики добавили новых рыб, насекомых и плюшевых питомцев.

Обновление обещает быть щедрым и атмосферным — и, как всегда, совершенно бесплатным.