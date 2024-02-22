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об игре
Palia 10.08.2023
Мультиплеер, MMO, Фэнтези
6.7 37 оценок

Уютная MMO Palia заглянет в Steam в конце марта 2024 года

butcher69
Новости

Компания Singularity 6 объявила, что ее уютная симуляторная MMO Palia выйдет на платформу Steam 25 марта 2024 года. Игроки уже сейчас могут зайти на страницу магазина Palia в Steam и добавить игру в свой список желаний. Те, кто добавит игру в список, получат в награду большого плюшевого Фрогберта, размер которого будет увеличиваться по мере увеличения количества желающих.

Кроме того, если вы уже играли в Palia через версию для Nintendo Switch или родной клиент для ПК, вы сможете войти в игру, используя тот же аккаунт Singularity 6, и продолжить свое приключение на разных платформах. Это касается и игры с друзьями. Неважно, играет ли ваш друг на Nintendo Switch или на родном клиенте, кросс-плей будет возможен.

Действие Palia разворачивается в "уютном" фэнтезийном мире с развивающимися системами, которые служат для того, чтобы сделать погружение в игру безусловным приоритетом, и одним из таких аспектов является сложная кастомизация. Система "Соседи" также поддерживает эту перспективу, позволяя игрокам создавать свои собственные сообщества. Прежде всего, Singularity 6 желает, чтобы Палия была как можно более гостеприимной, и стремится к сотрудничеству между геймерами, чтобы этот коллективный опыт был на первом месте. Разработанная разработчиками система социального подбора игроков гарантирует, что игроки и члены сообщества будут вместе.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Odesseet

Симс онлайн практически

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Alex40001

значит все так плохо что решили делится со стимом

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