Уютная MMO Palia заглянет в Steam в конце марта 2024 года

Многопользовательский симулятор, позволяющий окунуться в атмосферу спокойной повседневной жизни. Действие разворачивается в вымышленном мире, где некогда обитало множество людей, однако со временем они по неизвестным причинам исчезли. Но вот, словно по волшебству, начинают появляться новые люди, среди которых оказываетесь и вы. Перед вами стоит непростая задача — адаптироваться к новым условиям и разгадать тайну своего появления в этом странном месте.

История вашего героя начинается с того, что он оказывается в палатке на небольшом участке земли, который теперь принадлежит только ему. Чтобы выжить, вам предстоит освоить массу новых навыков. Это может быть рубка дров, добыча камня или выращивание сельскохозяйственных культур. Но если вам этого мало, вы вполне можете попробовать себя в более опасных занятиях — охоте на магических существ или полётах на параплане.

В отличие от традиционных MMO игр, где за ресурсы приходится бороться с другими игроками, в Palia поощряется кооперация и совместный труд. Всё добытое во время охоты или собранное на полях дублируется для каждого участника. К примеру, если в оленя попало несколько игроков, то добычу получат все, а не только тот, кто нанёс последний удар. Таким образом, между геймерами не возникает ненужной конкуренции за ресурсы. Наоборот, гораздо эффективнее работать сообща, а в некоторых случаях, например, на охоте за магическими существами, это просто необходимо.