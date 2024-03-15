Авторы Palworld показали первого рейдового босса

Разработчик Palworld компания Pocketpair раскрыла информацию о первом рейдовом боссе, который появится в популярной игре на выживание, - Беллануар.
Беллануар описывается как "могущественный злой пал", который осаждает острова, и разработчики также упоминают, что только самые опытные укротители палов смогут противостоять ей.
На данный момент у обновления, в котором она появится, нет даты выхода, кроме "скоро".
Разработчики Palworld потратили несколько месяцев на исправление ошибок и недочетов, прежде чем приступить к добавлению нового контента. Bellanoir - это первое дополнение с момента запуска, за ним последует богатая дорожная карта контента и функций, которые Pocketpair запланировала для раннего доступа.
Недавно Pocketpair объявила, что Palworld перешагнула отметку в 25 миллионов игроков на двух платформах - PC и Xbox. Стоит отметить, что игра также доступна без дополнительной платы на Game Pass.