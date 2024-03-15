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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 043 оценки

Авторы Palworld показали первого рейдового босса

butcher69
Новости

Разработчик Palworld компания Pocketpair раскрыла информацию о первом рейдовом боссе, который появится в популярной игре на выживание, - Беллануар.

Беллануар описывается как "могущественный злой пал", который осаждает острова, и разработчики также упоминают, что только самые опытные укротители палов смогут противостоять ей.

На данный момент у обновления, в котором она появится, нет даты выхода, кроме "скоро".

Разработчики Palworld потратили несколько месяцев на исправление ошибок и недочетов, прежде чем приступить к добавлению нового контента. Bellanoir - это первое дополнение с момента запуска, за ним последует богатая дорожная карта контента и функций, которые Pocketpair запланировала для раннего доступа.

Недавно Pocketpair объявила, что Palworld перешагнула отметку в 25 миллионов игроков на двух платформах - PC и Xbox. Стоит отметить, что игра также доступна без дополнительной платы на Game Pass.

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