Авторы Palworld поработают над новой мобильной игрой

Сегодня разработчик Palworld компания Pocketpair и мобильный разработчик Klab объявили в пресс-релизе о заключении соглашения о совместной разработке и управлении "гибридно-каузальной" мобильной игрой.
Если вы не знакомы с этим определением, Klab объясняет его как "игровую модель, которая сочетает в себе простоту казуальных игр с механикой онлайн-игр, в которые можно играть в течение длительных периодов времени, чтобы получать доход от внутриигровых покупок и рекламы".
Разработчик упоминает, что этот жанр растет по всему миру с 2020 года, а в 2023 году, по данным Sensor Tower, объем рынка составит 2,1 миллиарда долларов.
Проект, упомянутый в этом анонсе, призван объединить опыт Klab в области мобильных онлайн-игр со способностью Pocketpair планировать и разрабатывать уникальные игры. Цель — создать "захватывающий опыт для игроков мобильных игр по всему миру".
Интересно, что совместная разработка ведется с 2020 года, и после создания множества прототипов игра наконец-то готова к реализации.
Никакой дополнительной информации об игре не было предоставлено, и пока неизвестно, будет ли это мобильная версия Palworld, или какой-то спин-офф, или что-то совершенно другое, но мы знаем, что разработка Palworld началась примерно в 2020 году.
Поскольку в пресс-релизе говорится, что игра готова к реализации, вполне вероятно, что скоро мы узнаем больше.
Ну у них и одиночек для ПК и других платформ создают - там 3 игры по мимо, палов и крафтопии