Число одновременных игроков Palworld перевалило за 2 млн

24 января 2024 года количество геймеров, одновременно запустивших симулятор выживания Palworld, перевалило за 2 млн. Хиту удалось опередить других «миллионников» — Counter-Strike 2 (1,8 млн), Lost Ark (1,3 млн), Dota 2 (1,2 млн) и Cyberpunk 2077 (1 млн).
Впрочем, Palworld не установила абсолютный рекорд. На первом месте по числу одновременных игроков по-прежнему находится PUBG: Battlegrounds. В январе 2018 года в королевскую битву зашли 3,2 млн геймеров.
Топ-10 игр Steam с наибольшим числом одновременных игроков:
Нинтендобои неправы, конечно. Ведь и нищие бомжы хотят играть в покемонов. Им дали такую возможность, хоть и условно. Порадовались бы наоборот.
ну логично - люди, купившие за 300 долларов морально устаревшую портативку 2017 года априори богаче людей на ПК, минимальная адекватная сборка которого тянет на 700+ долларов.
Речь о цене игр на консоль, а не о цене консоли.
Вот и все, что нужно большинству игроков. Ни ААА проект, ни сюжет, ни графоний, ни персонажи- а просто гринд, крафт и мимимишные "не покемоны". Моё уважение разрабам, которые смогли угодить геймерам и сейчас находятся в приятном шоке от того, как выстрелила их игруха.
и не говори)) А мы тут сремся - Зельда, Балдур, Старфилд, Алан Вейк и прочее. Вот оно - настоящее и будущее игр. А нам всем пора в музей и сидеть там, не отсвечивать.
Как же у некоторых додиков рвёт пердаки от того, что народ играет в дешёвую игру, тратя на это свои собственные деньги, при этом в игру с приятной графикой и гемплеем.
Я просто офигиваю от некоторых в коментах. Я ещё понимаю критику в адрес старфилд, но тут то чего рвать пердак, чтобы оскорблять игру и тех, кто в неё играют?
современное человечество. Только ядерный синтез очистит эту планету от тьмы что создают люди...
Дичь
позор всему нашему игровому комьюнити
Да поч всему сразу, отдельной её части. Это как младший умственно отсталый брат. Не обращаем внимания.