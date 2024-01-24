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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.1 233 оценки

Число одновременных игроков Palworld перевалило за 2 млн

Simple Jack
Новости

24 января 2024 года количество геймеров, одновременно запустивших симулятор выживания Palworld, перевалило за 2 млн. Хиту удалось опередить других «миллионников» — Counter-Strike 2 (1,8 млн), Lost Ark (1,3 млн), Dota 2 (1,2 млн) и Cyberpunk 2077 (1 млн).

Впрочем, Palworld не установила абсолютный рекорд. На первом месте по числу одновременных игроков по-прежнему находится PUBG: Battlegrounds. В январе 2018 года в королевскую битву зашли 3,2 млн геймеров.

Топ-10 игр Steam с наибольшим числом одновременных игроков:

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8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
12
I love my computer

Нинтендобои неправы, конечно. Ведь и нищие бомжы хотят играть в покемонов. Им дали такую возможность, хоть и условно. Порадовались бы наоборот.

-8
mongol312 I love my computer

ну логично - люди, купившие за 300 долларов морально устаревшую портативку 2017 года априори богаче людей на ПК, минимальная адекватная сборка которого тянет на 700+ долларов.

4
PunksPlay mongol312

Речь о цене игр на консоль, а не о цене консоли.

0
Alex Row

Вот и все, что нужно большинству игроков. Ни ААА проект, ни сюжет, ни графоний, ни персонажи- а просто гринд, крафт и мимимишные "не покемоны". Моё уважение разрабам, которые смогли угодить геймерам и сейчас находятся в приятном шоке от того, как выстрелила их игруха.

5
mongol312

и не говори)) А мы тут сремся - Зельда, Балдур, Старфилд, Алан Вейк и прочее. Вот оно - настоящее и будущее игр. А нам всем пора в музей и сидеть там, не отсвечивать.

1
DezmondAin Grimm

Как же у некоторых додиков рвёт пердаки от того, что народ играет в дешёвую игру, тратя на это свои собственные деньги, при этом в игру с приятной графикой и гемплеем.

Я просто офигиваю от некоторых в коментах. Я ещё понимаю критику в адрес старфилд, но тут то чего рвать пердак, чтобы оскорблять игру и тех, кто в неё играют?

3
Дворф

современное человечество. Только ядерный синтез очистит эту планету от тьмы что создают люди...

1
211186

Дичь

-3
Александр Назарко

позор всему нашему игровому комьюнити

-10
I love my computer

Да поч всему сразу, отдельной её части. Это как младший умственно отсталый брат. Не обращаем внимания.

-2