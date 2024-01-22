MapGenie решила создать интерактивную карту внутриигрового мира Palworld

Команда MapGenie активно поработала и разработала интерактивную карту внутриигрового мира Palworld. С помощью нее пользователи смогут отслеживать местоположение разнообразных объектов, таких как статуи быстрого перемещения, альфа-Палы, сундуки с сокровищами и многое другое.
Palworld – это новый симулятор выживания с элементами боевых покемонов, который был выпущен в раннем доступе 19 января на ПК и Xbox Series. На данный момент в Palworld одновременно играет 1 157 485 игроков, а проект занимает лидирующую позицию в списке самых популярных игр в Steam.