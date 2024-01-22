Моддер добавил Эша, Мисти, Пикачу и других покемонов в Palworld

Блогер ToastedShoes анонсировал модификацию с персонажами «Покемонов» для Palworld. Небольшой тизер он опубликовал на YouTube-канале.
Модификация для Palworld позволит сыграть за Эша, Мисти, Брока, а также Джесси из команды R. В игре появятся сами покемоны, среди них есть Пикачу, Торчик, Пиплап, Феннекин и другие. ToastedShoes отметил, что 23 января он опубликует большой ролик, в котором подробно расскажет о моде.
Palworld — кооперативный симулятор выживания, который вышел в Steam 19 января 2024 года. В нем геймерам необходимо исследовать мир, выполнять задания, добывать ресурсы и строить здания при помощи Палов, необычных существ. 22 января Palworld разошлась тиражом в 4 млн копий всего за три дня после релиза.
Прячьте мод! Пока Нинтендо не увидела!
Теперь разрабы будут лопатой деньги грести. А этот недовольный Wolfenstein, у которого словесный понос идет, скорее всего их конкурент 😁
Ну это вообще имба, ждем
С каких пор Эш и Мисти, стали покемонами?
все кому не лень на трешаке хайпуют
У тебя такой лексикон, словно тебя в погреб с картошкой с высоты рожали. "Трэш", э "трэшак", ы "трэшачок" гы. Хоть для разнообразия напиши что-нибудь не такое примитивное и тривиальное.
«трэшачок» никогда не писал поэтому врать не нужно, за другой лексикон бан тут прилетает гораздо быстрее чем за правду которую я пишу… какие игры такие и эпитеты
да ладно тебе, средний проходняк, в целом залип на пару дней, теперь наскучисла механика, через месяц о ней скорее всего забудут.
средний проходняк это киберпанк а калворлд это даже не игра, да чего уж там это сранний доступ флэш трешака скорее
Да только ты и хайпуешь по поводу этой игры. Под каждой новстью об этой игре -=сидишь и ноишь как баба.
Мне тебя так жаль, что тебе не передать. Мне даже ту знаменитую собачку, которая ждала своего покойного хозяина - не так жалко было, как тебя.
Это же насколько у тебя никчемная жизнь, что тебя так сильно бесит вышедшая игра, при этом всё своё время, ты тратишь на то, что бы обсирать игру...
...чел, мне тебя искренне жаль.