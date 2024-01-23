Nintendo знает о существовании Palworld, но не собирается "комментировать отдельные случаи"

Palworld - это... вы прекрасно знаете, что это такое, учитывая, сколько шума игра наделала в наши дни. А если вы знаете, о чем идет речь, то очевидно, что Nintendo тоже в курсе этой игры и того факта, что, по мнению многих пользователей, она скопировала Pokemon. Однако компания заявляет, что не собирается давать комментарии по этому поводу.
Информация поступила от Такаси Мочизуки из Bloomberg, который связался с Nintendo и получил ответ, не содержащий, однако, никакой практической информации. Действительно, компания из Киото заявила, что знает о Palworld, но не будет комментировать "отдельные случаи".
Что же касается The Pokémon Company, то издатель решил хранить полное молчание по этому вопросу и воздержался от комментариев по поводу Palworld.
Palworld имеет гораздо больший успех, чем можно было ожидать изначально. Вероятно, разработчики также опасались некоторого скепсиса со стороны игроков, поскольку в официальном FAQ они написали, что игра не является мошенническим проектом.
По последним данным, которые могут устареть в считанные часы, продажи Palworld превысили 6 миллионов копий. Если рассматривать данные из Steam, то известно, что только там количество одновременных игроков превысило 1,5 миллиона, что не так далеко от рекорда Counter Strike.
Реакция Нинтендо в это время
Если не будут комментировать, значит они уже готовят заяву в суд, чтоб отхватить кусман от этого пирога, а может и весь пирог целиком.
по губе получат и точка.
Потому и молчат, что не могут подать в суд. Прямого копирования нет, а остальное можно списать на "совпадения".
Скопирована концепция, думаю у них именно патента на неё нет, поэтому ток за щеку взять им и всё. Пусть хоть посмотрят на ультра маленькие студии которые смогли выстрелить, может хоть голову почешут и поймут хоть чё то...
необязательно. Сейчас можно дать любой "девке" бабла и она будет орать на весь твиттер как токсичны разрабы игры и как они там всех и вся сношают...
Фига се отдельный случай. Чёт Нинтенды на таком фоне куколдами выглядят.
Их покехеры продаются многим больше копий на одном лишь свиче, так что не согласен
Тоже верно.