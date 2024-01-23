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об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 176 оценок

Nintendo знает о существовании Palworld, но не собирается "комментировать отдельные случаи"

butcher69
Новости

Palworld - это... вы прекрасно знаете, что это такое, учитывая, сколько шума игра наделала в наши дни. А если вы знаете, о чем идет речь, то очевидно, что Nintendo тоже в курсе этой игры и того факта, что, по мнению многих пользователей, она скопировала Pokemon. Однако компания заявляет, что не собирается давать комментарии по этому поводу.

Информация поступила от Такаси Мочизуки из Bloomberg, который связался с Nintendo и получил ответ, не содержащий, однако, никакой практической информации. Действительно, компания из Киото заявила, что знает о Palworld, но не будет комментировать "отдельные случаи".

Что же касается The Pokémon Company, то издатель решил хранить полное молчание по этому вопросу и воздержался от комментариев по поводу Palworld.

Palworld имеет гораздо больший успех, чем можно было ожидать изначально. Вероятно, разработчики также опасались некоторого скепсиса со стороны игроков, поскольку в официальном FAQ они написали, что игра не является мошенническим проектом.

По последним данным, которые могут устареть в считанные часы, продажи Palworld превысили 6 миллионов копий. Если рассматривать данные из Steam, то известно, что только там количество одновременных игроков превысило 1,5 миллиона, что не так далеко от рекорда Counter Strike.

1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
DenisVTR

Реакция Нинтендо в это время

14
Алан Битаров

Если не будут комментировать, значит они уже готовят заяву в суд, чтоб отхватить кусман от этого пирога, а может и весь пирог целиком.

4
jax baron

по губе получат и точка.

2
rewgerg43252

Потому и молчат, что не могут подать в суд. Прямого копирования нет, а остальное можно списать на "совпадения".

5
Игромэнс

Скопирована концепция, думаю у них именно патента на неё нет, поэтому ток за щеку взять им и всё. Пусть хоть посмотрят на ультра маленькие студии которые смогли выстрелить, может хоть голову почешут и поймут хоть чё то...

5
Дворф

необязательно. Сейчас можно дать любой "девке" бабла и она будет орать на весь твиттер как токсичны разрабы игры и как они там всех и вся сношают...

0
Кей Овальд

Фига се отдельный случай. Чёт Нинтенды на таком фоне куколдами выглядят.

1
Папел

Их покехеры продаются многим больше копий на одном лишь свиче, так что не согласен

1
Кей Овальд Папел

Тоже верно.

0