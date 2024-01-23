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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 171 оценка

Продажи Palworld превысили шесть миллионов копий

butcher69
Новости

Общий объем продаж игры с открытым миром на выживание Palworld превысил шесть миллионов копий всего за четыре дня после запуска в раннем доступе, объявила компания-разработчик Pocket Pair.

Palworld вышла для Xbox Series, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 19 января и была продана в количестве одного миллиона штук за восемь часов, двух миллионов штук за 24 часа, трех миллионов штук за 40 часов, четырех миллионов штук примерно за три дня и пяти миллионов штук за три дня.

Игра также доступна через Xbox Game Pass.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
PolGhost
продана в количестве одного миллиона штук за восемь часов, двух миллионов штук за 24 часа, трех миллионов штук за 40 часов, четырех миллионов штук примерно за три дня и пяти миллионов штук за три дня.

Ну всё, постами на несколько дней вперед, где буквально можно только дополнять этот абзац, мы обеспечены

2
Zlobin_Evgeny

Красавцы, что тут ещё скажешь

1
001fess

ГТА 5 переплюнет?

0
smallhell

Если куча людей отлично проводит время в игре, то это хорошо.

0
FROSTgm007
0
Олег Дудин

1,5 миллиона в день. Мощно, ничего не скажешь.

0
Петр Стрельцов

Мы все в аду, но не со смолой и жаровнями, а с легионами дебилов появляющимися в геометрической прогрессии..

0