Продажи Palworld превысили шесть миллионов копий

Общий объем продаж игры с открытым миром на выживание Palworld превысил шесть миллионов копий всего за четыре дня после запуска в раннем доступе, объявила компания-разработчик Pocket Pair.
Palworld вышла для Xbox Series, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 19 января и была продана в количестве одного миллиона штук за восемь часов, двух миллионов штук за 24 часа, трех миллионов штук за 40 часов, четырех миллионов штук примерно за три дня и пяти миллионов штук за три дня.
Игра также доступна через Xbox Game Pass.
Ну всё, постами на несколько дней вперед, где буквально можно только дополнять этот абзац, мы обеспечены
Красавцы, что тут ещё скажешь
ГТА 5 переплюнет?
Если куча людей отлично проводит время в игре, то это хорошо.
1,5 миллиона в день. Мощно, ничего не скажешь.
Мы все в аду, но не со смолой и жаровнями, а с легионами дебилов появляющимися в геометрической прогрессии..