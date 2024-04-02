Сверхпопулярный выживач Palworld растерял почти всех своих игроков

В январе этого года состоялся релиз очередного симулятора выживания Palworld с элементами строительства и боссами в фэнтезийном мире. Главной отличительной чертой этого проекта стала механика, напоминающая ловлю покемонов, но с огнестрельным оружием. Такой необычный симбиоз игровых элементов позволил проекту стать главным хитом 2024 года с рекордными продажами и внушительным количеством игроков. Спустя чуть больше двух месяцев после релиза Palworld потерял большую часть своей аудитории.
Во время своего выхода Palworld заняла второе место по количеству игроков в Steam, собрав более 2,1 миллиона пользователей. Сегодня эта цифра значительно сократилась. По данным аналитического портала SteamDB, игра от студии Pocketpair потеряла более 97% активных игроков. С начала марта игра собирала на серверах около 275 000 пользователей, однако эта цифра ежедневно уменьшалась, и сегодня пиковое количество составляет всего 69 850 человек за 24 часа.
Потеря основной базы активных игроков — это вполне ожидаемое явление, даже для таких сверхпопулярных игр, как Palworld. Авторы игры весьма оперативно отреагировали на хайп вокруг проекта, выпустив несколько важных обновлений и анонсировав масштабную программу поддержки с новым контентом и улучшениями. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить высокую привлекательность для игроков, которые перешли в другие новинки. Вероятно, их внимание удастся вернуть уже после выхода запланированных обновлений для игры.
Какое поколение такие и кумиры
Четко сказано)
кто бы говорил.
С собранной кассой думаю им не так обидно)
Кто бы мог подумать!
ага и за 24 часа держит 64 тыс.человек -зажрался хейтернарод.
Потому что закончился Хайп на Покемонах. Поэкспериментировали и хватит.
Как по мне в игре бонально мало контента так игра понравилась
Изначально было понятно что игра - пустышка и мыльный пузырь, но поскольку 99% современных "геймеров" поголовно гoвноеды и не имеют чувства прекрасного, потребовалось пару месяцев времени, чтобы даже они распробовали то, что с таким удовольствием запихали себе в рот.
Главное, что заработать успели хорошо на ней. А касаемо игры, это было довольно очевидно, с учетом того что игру делали японцы. У них по своей сути то и нет игр, которые могли бы конкурировать с теми же Лига Легенд, ДОТА 2, ВОВ и тп, так как японцы быстро забрасывают свое детище и обновления довольно редкие.
Я не говорю что у всех компаний так, нет, те же Скворечники держат свою финалку Final Fantasy XIV и то на старте это был мертвый проект.
Эм , был период когда упомянутая тобой Финалка хайпанула на западе и довольно долго обгоняла ВОВ по онлайну и успешно конкурировала. Ты сам же упомянул игру, которая рушит твоё первое высказывание.
Согласен, но игры у них классные в основном
на старте нет. она была заброшена игроками на 1.0 до перезапуска во второй патч и стреляет только после полной пересборки игры на новый движок ну и после патча Heawensward и Shadowbringers - остальное время это дно онлайна
Всё еще больше в 1.5 раза, чем атомик харт на релизе.
А причем тут атомик харт?
вангую, что у "небратьев" до сих под подгорает