Palworld привлекла более 170 тысяч одновременных игроков в Steam

Вышедшая сегодня необычная выживалка Palworld пользуется большим успехом у игроков — игра привлекла более 170 000 одновременных игроков в Steam за несколько часов после своего официального запуска: отличный результат для "покемонов с оружием", разработанных Pocketpair и доступных на PC и Xbox.
Несмотря на то, что вокруг этого проекта не утихают споры, обвинения в мошенничестве и плагиате, кажется, что игра обладает всеми необходимыми качествами, чтобы убедить даже скептиков, и цифры, зарегистрированные на платформе Valve, красноречиво свидетельствуют об этом.
Если судить по отзывам, то на данный момент игре не хватает немного доработки: хитбоксы часто неточны, графика могла бы быть и получше, а система управления должна быть оптимизирована в некоторых ситуациях, но отправная точка, безусловно, убедительна.
уже 200к
спасибо за видео с ютуба
Ну игра и правда шикарная, как запустил так еле оторвался =)