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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.2 28 оценок

Palworld привлекла более 170 тысяч одновременных игроков в Steam

butcher69
Новости

Вышедшая сегодня необычная выживалка Palworld пользуется большим успехом у игроков — игра привлекла более 170 000 одновременных игроков в Steam за несколько часов после своего официального запуска: отличный результат для "покемонов с оружием", разработанных Pocketpair и доступных на PC и Xbox.

Несмотря на то, что вокруг этого проекта не утихают споры, обвинения в мошенничестве и плагиате, кажется, что игра обладает всеми необходимыми качествами, чтобы убедить даже скептиков, и цифры, зарегистрированные на платформе Valve, красноречиво свидетельствуют об этом.

Если судить по отзывам, то на данный момент игре не хватает немного доработки: хитбоксы часто неточны, графика могла бы быть и получше, а система управления должна быть оптимизирована в некоторых ситуациях, но отправная точка, безусловно, убедительна.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Indigo Night

уже 200к

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A E

спасибо за видео с ютуба

0
Serpentrage

Ну игра и правда шикарная, как запустил так еле оторвался =)

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