Palworld стремительно теряет игроков в Steam

Ни один продукт не может оставаться на вершине бесконечно долго, и хотя падение в рейтинге неизбежно, его дальнейшая судьба определяется тем, насколько разработчики были готовы к этому. С этой проблемой столкнулась студия Pocketpair, чья хитовая игра Palworld недавно потеряла 1,3 миллиона пользователей в Steam.
Согласно информации, доступной на SteamDB, в свой лучший момент (данные от 28 января 2024 года) игра могла похвастаться более чем 2,1 миллионами одновременных игроков. В настоящее время эта цифра колеблется в районе 700 000, хотя она также смогла опуститься ниже барьера в 400 000 (9 февраля 2024 года).
Как уже упоминалось, сам спад был неизбежен, но разработчики могут быть обеспокоены тем, что он произошел так быстро. Тем более если сравнивать с ситуацией с PUBG: Battlegrounds. Выйдя в 2018 году игра быстро завоевала популярность, которую он смог поддерживать на протяжении нескольких месяцев.
С другой стороны, данные SteamDB показывают, что Palword по-прежнему входит в топ самых играемых игр на Steam, уступая на данный момент только шутеру Counter-Strike 2. Кроме того, в этом списке не учитываются результаты с Xbox и Game Pass, где игра также отлично дебютировала.
Ну не удивительно через пару месяцев будет тыщ 10-20 сидеть
Ахах новостей что ли больше нет, все игры теряют игроков после 2-3 недель старта если вы не знали))
Ахах нет, отряд самоубийц сразу потерял всех в день старта игры
Ну, это закономерно. Главное, чтобы разработчики не забрасывали игру, играется даже сейчас вполне нормально, а ведь это ранний доступ.
Согласен вполне стабильна. Иногда мелкие баги некритически выскакивают, но игра не крашиться.
Так там ничего нет пока, меня на 5 часов хватило: ходишь и животных бьёшь, всё.
Это пока ранний доступ ты в курсе что такое версия приложения? (V1.0 окончательная) и та которая сейчас есть (V 0.1.4.1).
Поэтому я сказал "пока"
Ладно.
А что там должно игроков удерживать?
С каких пор 756к онлайн это игра стремительно теряет игроков?) Тем более что это даже не онлайн игра, а просто коопная без каких либо микротранзакций)
Ну как бы - а что тут удивительного? Вполне нормально для этой игры. Могу сказать больше - на следующей недели онлайн будет ещё ниже.
Эта игра чисто на пару вечеров. Я уже говорил, игра хорошая и привносит хоть что-то новое в игровую индустрию, в которой последнии годы ничего освежающего и нового. Но игра недоработана. Там нет сюжета, а всё остальное быстро надоест и не сможет удержать игрока. Но опять же - игра на пару вечеров и очень достойная. Но не более.
Хайп закончился, контент тоже. Вполне логично. Онлайн проекты живут только в том случае, если туда постоянно завозят новый контент.
А я говорил что сдохнет, как пабг, теперь этом помойке остаётся отправится на свалку и на переработку в печь
Игра-пустышка, с ориентиром на младшее комьюнити. В игре нечего делать. Сюжета нет, каких то интересных подземок нет (все буквально на одно лицо). Палы скучные, битвы неитересные. Играть одному скучно. Каких-то намёков на интересные обновы, увы, также нет.
Да, а что там делать столько времени? Меня на 30 часов хватило и желание отпало полностью играть в нее. Сюжета нет. Остальное приедается ждать. Хайп закончился видимо.