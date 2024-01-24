Продажи Palworld в раннем доступе превысили семь миллионов копий

Разработчик Pocketpair только что объявил, что его игра Palworld, посвященная выживанию в стиле Pokemon, была продана тиражом более 7 миллионов копий с момента ее выхода пять дней назад.
Игра вышла в ранний доступ на прошлой неделе, и ее сразу же наводнили желающие посмотреть на "покемонов с огнестрелом", причем настолько, что серверы начали прогибаться под давлением.
Если посмотреть на игру в Steam, то она является лидером продаж с огромным количеством одновременных пользователей - 1,864 миллиона (по данным SteamDB).
На момент написания этой статьи она является самой играемой игрой на Steam и занимает второе место по количеству одновременных игроков за всю историю платформы, уступая только PUBG, вчера обойдя Counter-Strike 2.
1,5 лимона в день. Давно такого ажиотажа не видел.
А теперь ещё больше удивлю.
Поиграл в пиратку,не моё совсем
Меня вычеркните. Мне пришлось делать возврат за этот кал.
очередные ублюдки мошнявые очередной раз шкуранули на бабло своим трешаком, некоторые сами хотят, чтобы их обманули
Я смотрю кукуха летит дальше.
Уже не первый раз замечаю как ты называешь "кал трешаком" даже вполне неплохие игры. У меня есть один вопрос, а что для тебя не "кал трешак"?
кукуха летит, корован мошнявые ретурды разрабы грабят
Ты уже переигрываешь.
весь список предоставить за все время или типа за последние лет 5 ?