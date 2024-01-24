на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 207 оценок

Продажи Palworld в раннем доступе превысили семь миллионов копий

butcher69
Новости

Разработчик Pocketpair только что объявил, что его игра Palworld, посвященная выживанию в стиле Pokemon, была продана тиражом более 7 миллионов копий с момента ее выхода пять дней назад.

Игра вышла в ранний доступ на прошлой неделе, и ее сразу же наводнили желающие посмотреть на "покемонов с огнестрелом", причем настолько, что серверы начали прогибаться под давлением.

Если посмотреть на игру в Steam, то она является лидером продаж с огромным количеством одновременных пользователей - 1,864 миллиона (по данным SteamDB).

На момент написания этой статьи она является самой играемой игрой на Steam и занимает второе место по количеству одновременных игроков за всю историю платформы, уступая только PUBG, вчера обойдя Counter-Strike 2.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Олег Дудин

1,5 лимона в день. Давно такого ажиотажа не видел.

1
DenisVTR

А теперь ещё больше удивлю.

0
Zlobin_Evgeny

Поиграл в пиратку,не моё совсем

0
Nephth Renar

Меня вычеркните. Мне пришлось делать возврат за этот кал.

-5
Wolfenstein

очередные ублюдки мошнявые очередной раз шкуранули на бабло своим трешаком, некоторые сами хотят, чтобы их обманули

-11
jax baron

Я смотрю кукуха летит дальше.

-2
tinsoman

Уже не первый раз замечаю как ты называешь "кал трешаком" даже вполне неплохие игры. У меня есть один вопрос, а что для тебя не "кал трешак"?

-2
Wolfenstein jax baron

кукуха летит, корован мошнявые ретурды разрабы грабят

-5
jax baron Wolfenstein

Ты уже переигрываешь.

-2
Wolfenstein tinsoman

весь список предоставить за все время или типа за последние лет 5 ?

-4