Разработчики Palworld намекнули на релиз PS5-версии на фоне планов по расширению

Palworld стала одной из самых успешных игр 2024 года. Хотя игра, возможно, и не сохранила свою базу игроков, ее внезапный всплеск популярности вызвал множество вопросов в индустрии.
Пока что игра доступна на ПК и консолях Xbox серии S|X. Однако Pocketpair стремится извлечь выгоду из нынешней популярности, намекая на намерение выйти за пределы экосистемы Microsoft.
В новом интервью Bloomberg генеральный директор Pocketpair рассказал о развитии Palworld, ее текущем успехе и планах на будущее.
По словам генерального директора, бюджет Palworld составил всего 6,7 миллиона долларов, что делает ее гораздо более прибыльной, чем почти все игры, выпущенные за последние годы. Кроме того, она была создана командой из всего 55 разработчиков.
Что касается расширения Palworld, то Pocketpair намерена выпустить игру и на других платформах. Хотя конкретные детали не раскрываются, очевидным выбором является PS5, также возможен запуск в рамках PS Plus.
Судя по интервью, команда уже ведет переговоры, что позволяет предположить, что планы стремительно развиваются. Тем временем Pocketpair также ожидает приобретения на фоне своего нынешнего успеха.
Компания не возражает против своего нынешнего статуса, но сделка по поглощению помогла бы ему лучше управлять живым сервисом.
Palworld набрала более 19 миллионов игроков и сейчас является второй игрой в Steam по количеству одновременных игроков.
Появление Palworld на других платформах может заполнить пробел, оставленный эксклюзивностью Pokemon. Поскольку обе игры имеют схожую основу, многие считают, что после такого успеха Nintendo стоит задуматься о мультиплатформенном подходе.