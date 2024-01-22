Разработчики Palworld рассматривают возможность выпуска версии игры для PS5

Миловидный выживач Palworld с разнообразными дружелюбными монстрами стал настоящим хитом 2024 года. Проект от независимой команды уже демонстрирует многомиллионные продажи и занимает первые строчки чартов, как на ПК, так и на консолях Xbox. К сожалению, игра обошла стороной игроков на PlayStation, но в скором времени разработчики могут исправить эту ситуацию. Авторы Palworld в недавней публикации заявили, что рассматривают возможность выпуска игры на PS5.
Как признались представители студии Pocketpair, изначально у них не было планов на выпуск Palworld для консолей PlayStation. Успешный запуск игры и огромный спрос у игроков показал им, что релиз проекта на данной платформе также стоит рассмотреть. В будущем игра может появиться на PS5, однако сейчас у команды нет никаких конкретных планов на этот счет.
В настоящее время разработчики проводят внутреннее тестирование PvP режима для Palworld и работают над другими возможностями. Вместе с этим идет работа над добавлением кроссплея между Xbox и Steam, а также поддержкой пользовательских модификаций.
Очень показательно, насколько высокий спрос на покемонов на пк. Бавовна на Нинтендо пришла от туда, от куда совершенно не ждали - от своих же бывших работников.
факт.
это че за игруха такая
Покемоны!!!!В мире ARK
Если выйдет и засунут в + я попробую))
ну после того как миллионы нубасиков этот кал купили, ретурды мошнявые терь это уг и на калькуляторе сранним доступом релизнут пока тот на хайпе