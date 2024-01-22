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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.6 130 оценок

Разработчики Palworld рассматривают возможность выпуска версии игры для PS5

Gutsz
Новости

Миловидный выживач Palworld с разнообразными дружелюбными монстрами стал настоящим хитом 2024 года. Проект от независимой команды уже демонстрирует многомиллионные продажи и занимает первые строчки чартов, как на ПК, так и на консолях Xbox. К сожалению, игра обошла стороной игроков на PlayStation, но в скором времени разработчики могут исправить эту ситуацию. Авторы Palworld в недавней публикации заявили, что рассматривают возможность выпуска игры на PS5.

Как признались представители студии Pocketpair, изначально у них не было планов на выпуск Palworld для консолей PlayStation. Успешный запуск игры и огромный спрос у игроков показал им, что релиз проекта на данной платформе также стоит рассмотреть. В будущем игра может появиться на PS5, однако сейчас у команды нет никаких конкретных планов на этот счет.

В настоящее время разработчики проводят внутреннее тестирование PvP режима для Palworld и работают над другими возможностями. Вместе с этим идет работа над добавлением кроссплея между Xbox и Steam, а также поддержкой пользовательских модификаций.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
butcher69
4
001fess

Очень показательно, насколько высокий спрос на покемонов на пк. Бавовна на Нинтендо пришла от туда, от куда совершенно не ждали - от своих же бывших работников.

1
jax baron

факт.

0
azusuguwa

это че за игруха такая

0
Kitocun

Покемоны!!!!В мире ARK

3
-zotik-

Если выйдет и засунут в + я попробую))

0
Wolfenstein

ну после того как миллионы нубасиков этот кал купили, ретурды мошнявые терь это уг и на калькуляторе сранним доступом релизнут пока тот на хайпе

-10